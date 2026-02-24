PERIGO

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Salvador e mais de 400 cidades baianas

Aviso é válido até quinta (26)

Cidades sob alerta na Bahia

Abaré; Abaíra; Acajutiba; Aiquara; Alagoinhas; Alcobaça; Almadina; Amargosa; Amélia Rodrigues; América Dourada; Anagé; Andaraí; Andorinha; Angical; Anguera; Antas; Antônio Cardoso; Antônio Gonçalves; Aporá; Apuarema; Aracatu; Araci; Aramari; Arataca; Aratuípe; Araçás; Aurelino Leal; Baianópolis; Baixa Grande; Banzaê; Barra; Barra da Estiva; Barra do Choça; Barra do Mendes; Barra do Rocha; Barreiras; Barro Alto; Barro Preto; Barrocas; Belmonte; Belo Campo; Biritinga; Boa Nova; Boa Vista do Tupim; Bom Jesus da Lapa; Bom Jesus da Serra; Boninal; Bonito; Boquira; Botuporã; Brejolândia; Brejões; Brotas de Macaúbas; Brumado; Buerarema; Buritirama; Caatiba; Cabaceiras do Paraguaçu; Cachoeira; Caculé; Caetanos; Caetité; Cafarnaum; Cairu; Caldeirão Grande; Camacan; Camamu; Camaçari; Campo Alegre de Lourdes; Campo Formoso; Canarana; Canavieiras; Candeal; Candeias; Candiba; Cansanção; Canudos; Canápolis; Capela do Alto Alegre; Capim Grosso; Caravelas; Caraíbas; Cardeal da Silva; Carinhanha; Casa Nova; Castro Alves; Catolândia; Catu; Caturama; Caém; Central; Chorrochó; Cipó; Coaraci; Cocos; Conceição da Feira; Conceição do Almeida; Conceição do Coité; Conceição do Jacuípe; Conde; Condeúba; Contendas do Sincorá; Coração de Maria; Cordeiros; Coribe; Coronel João Sá; Correntina; Cotegipe; Cravolândia; Cristópolis; Crisópolis; Cruz das Almas; Curaçá; Cândido Sales; Cícero Dantas; Dias d'Ávila; Dom Basílio; Dom Macedo Costa; Dário Meira; Elísio Medrado; Encruzilhada; Entre Rios; Esplanada; Euclides da Cunha; Eunápolis; Feira da Mata; Feira de Santana; Filadélfia; Firmino Alves; Floresta Azul; Formosa do Rio Preto; Fátima; Gandu; Gavião; Gentio do Ouro; Glória; Gongogi; Governador Mangabeira; Guajeru; Guanambi; Guaratinga; Heliópolis; Iaçu; Ibiassucê; Ibicaraí; Ibicoara; Ibicuí; Ibipeba; Ibipitanga; Ibiquera; Ibirapitanga; Ibirapuã; Ibirataia; Ibitiara; Ibititá; Ibotirama; Ichu; Igaporã; Igrapiúna; Iguaí; Ilhéus; Inhambupe; Ipecaetá; Ipiaú; Ipirá; Ipupiara; Irajuba; Iramaia; Iraquara; Irará; Irecê; Itabela; Itaberaba; Itabuna; Itacaré; Itaeté; Itagi; Itagibá; Itagimirim; Itaguaçu da Bahia; Itaju do Colônia; Itajuípe; Itamaraju; Itamari; Itambé; Itanagra; Itanhém; Itaparica; Itapé; Itapebi; Itapetinga; Itapicuru; Itapitanga; Itaquara; Itarantim; Itatim; Itiruçu; Itiúba; Itororó; Ituaçu; Ituberá; Iuiu; Jaborandi; Jacaraci; Jacobina; Jaguaquara; Jaguarari; Jaguaripe; Jandaíra; Jequié; Jeremoabo; Jiquiriçá; Jitaúna; João Dourado; Juazeiro; Jucuruçu; Jussara; Jussari; Jussiape; Lafaiete Coutinho; Lagoa Real; Laje; Lajedinho; Lajedo do Tabocal; Lajedão; Lamarão; Lapão; Lauro de Freitas; Lençóis; Licínio de Almeida; Livramento de Nossa Senhora; Luís Eduardo Magalhães; Macajuba; Macarani; Macaúbas; Macururé; Madre de Deus; Maetinga; Maiquinique; Mairi; Malhada; Malhada de Pedras; Manoel Vitorino; Mansidão; Maracás; Maragogipe; Maraú; Marcionílio Souza; Mascote; Mata de São João; Matina; Medeiros Neto; Miguel Calmon; Milagres; Mirangaba; Mirante; Monte Santo; Morpará; Morro do Chapéu; Mortugaba; Mucugê; Mucuri; Mulungu do Morro; Mundo Novo; Muniz Ferreira; Muquém do São Francisco; Muritiba; Mutuípe; Nazaré; Nilo Peçanha; Nordestina; Nova Canaã; Nova Fátima; Nova Ibiá; Nova Itarana; Nova Redenção; Nova Soure; Nova Viçosa; Novo Horizonte; Novo Triunfo; Olindina; Oliveira dos Brejinhos; Ouriçangas; Ourolândia; Palmas de Monte Alto; Palmeiras; Paramirim; Paratinga; Pau Brasil; Paulo Afonso; Pedrão; Piatã; Pilão Arcado; Pindaí; Pindobaçu; Pintadas; Piraí do Norte; Piripá; Piritiba; Planaltino; Planalto; Poções; Pojuca; Ponto Novo; Porto Seguro; Potiraguá; Prado; Presidente Dutra; Presidente Jânio Quadros; Presidente Tancredo Neves; Pé de Serra; Queimadas; Quijingue; Quixabeira; Rafael Jambeiro; Remanso; Retirolândia; Riacho de Santana; Riachão das Neves; Riachão do Jacuípe; Ribeira do Amparo; Ribeira do Pombal; Ribeirão do Largo; Rio Real; Rio de Contas; Rio do Antônio; Rio do Pires; Rodelas; Ruy Barbosa; Salinas da Margarida; Salvador; Santa Bárbara; Santa Brígida; Santa Cruz Cabrália; Santa Cruz da Vitória; Santa Inês; Santa Luzia; Santa Maria da Vitória; Santa Rita de Cássia; Santa Terezinha; Santaluz; Santana; Santanópolis; Santo Amaro; Santo Antônio de Jesus; Santo Estêvão; Sapeaçu; Saubara; Saúde; Seabra; Sebastião Laranjeiras; Senhor do Bonfim; Sento Sé; Serra Dourada; Serra Preta; Serra do Ramalho; Serrinha; Serrolândia; Simões Filho; Sobradinho; Souto Soares; Sátiro Dias; São Desidério; São Domingos; São Felipe; São Félix; São Félix do Coribe; São Francisco do Conde; São Gabriel; São Gonçalo dos Campos; São José da Vitória; São José do Jacuípe; São Miguel das Matas; São Sebastião do Passé; Sítio do Mato; Sítio do Quinto; Tabocas do Brejo Velho; Tanhaçu; Tanque Novo; Tanquinho; Taperoá; Tapiramutá; Teixeira de Freitas; Teodoro Sampaio; Teofilândia; Teolândia; Terra Nova; Tremedal; Tucano; Uauá; Ubaíra; Ubaitaba; Ubatã; Uibaí; Umburanas; Una; Urandi; Uruçuca; Utinga; Valença; Valente; Varzedo; Várzea Nova; Várzea da Roça; Várzea do Poço; Vera Cruz; Vereda; Vitória da Conquista; Wagner; Wanderley; Wenceslau Guimarães; Xique-Xique; Água Fria e Érico Cardoso.