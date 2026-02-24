Após adiamento do júri, secretário diz que caso Mãe Bernadete é desafio para a democracia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:32
Após o comunicado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) sobre o adiamento do júri popular do caso da líder quilombola Mãe Bernadete, que estava previsto para acontecer nesta terça-feira (24), autoridades envolvidas no processo e que também acompanharam as investigações comentaram a decisão.
“Este caso é emblemático para todo o país, no sentido de representar um desafio para a democracia brasileira, que não pode conviver com a violência contra defensores e defensoras de direitos humanos. É um ataque à democracia”, declarou o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas.
Júri de Mãe Bernadete foi adiado
Segundo ele, o órgão manterá o compromisso assumido desde o início do caso. “A nossa obrigação, como autoridades públicas, é acompanhar a investigação e entregar à família as respostas necessárias para um julgamento justo que possa, pelo menos, aplacar na família e na sociedade o sentimento de que a impunidade não pode prosperar neste caso”, afirmou o secretário.
Freitas estava ao lado do filho de Mãe Bernadete, Jurandy Wellington Pacífico. Ele também comentou o fato de a defesa dos réus ter constituído um advogado na véspera do júri, que agora será realizado no dia 13 de abril.
“Infelizmente, por um motivo jurídico e justo, não foi possível realizar o julgamento. Não é fácil perder uma mãe da forma como eu perdi, e não está sendo fácil manter o legado de Bernadete, mas o legado continua”, declarou.