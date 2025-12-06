LÍDER QUILOMBOLA

Julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete é marcado dois anos após o crime

Confira os detalhes do julgamento previsto para 2026

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 17:30

Mãe Bernadete foi executada dentro de território quilombola Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) marcou para o dia 24 de fevereiro de 2026, às 8h, a sessão do Tribunal do Júri que irá julgar os réus Arielson da Conceição Santos e Marílio dos Santos, acusados do assassinato da ialorixá e líder quilombola Maria Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete. A informação foi confirmada pelo CORREIO pela defesa da família da religiosa.

A data foi definida em despacho publicado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. Serão julgados os réus Arielson da Conceição Santos, preso preventivamente, e Marílio dos Santos, que segue foragido. Eles são acusados de homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.

A sessão poderá se estender para o dia 25 de fevereiro, também às 8h, caso seja necessário para conclusão dos trabalhos. O julgamento chegará ao plenário após decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que determinou a transferência do caso da Comarca de Simões Filho,a na Região Metropolitana de Salvador, para a capital.

O TJ-BA reconheceu que a ampla repercussão midiática e o impacto social do crime geraram “fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados” na cidade onde o crime ocorreu.

Como será o julgamento

Representando a família da vítima, os advogados Hédio Silva Jr. e Anivaldo dos Anjos Filho atuarão no plenário do júri como assistentes de acusação, reforçando o trabalho do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A defesa suplementar apresentou rol de testemunhas e acompanhará todas as etapas do julgamento.

"Os executores são Arielson e Josevan Dionísio dos Santos. Eles dois entraram na casa, separaram os netos, executaram a mãe Bernadette com 25 disparos", afirma Hédio Silva, advogado da família de Mãe Bernadete. Cinco suspeitos estão presos por participação no assassinato. Arielson, que será julgado, é apontado como um dos executores da ialorixá junto a Josevan Dionísio dos Santos, que também foi detido.

"Marílio é o único dos cinco que está fugido. Do nosso ponto de vista e também do Ministério Público, ele é o grande organizador e pode ter vínculos com gente importante da Bahia", acrescenta o advogado. A expectativa é que durante o julgamento, Arielson colabore e indique o paradeiro de Marílio, apontado como mandante da morte.

O crime

O assassinato de Mãe Bernadete comoveu o Brasil e o mundo. A morte, ocorrida em 17 de agosto de 2023, dentro da sede da Associação Quilombola Pitanga dos Palmares, foi classificada por entidades nacionais e internacionais como um ataque grave aos direitos humanos. Executada com dezenas de disparos, ela era referência na luta quilombola e defensora do território após também perder um filho assassinado, Binho do Quilombo, em 2017.