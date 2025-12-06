Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos

Giana Mattiazzi encerrou ciclo de mais de uma década na emissora

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 17:49

Jornalista afirma que partiu dela o desejo de sair da emissora
Jornalista afirma que partiu dela o desejo de sair da emissora Crédito: Reprodução

A repórter Giana Mattiazzi, que deixou a Rede Bahia na sexta-feira (5), após mais de uma década de atuação na afiliada da Rede Globo, se pronunciou pela primeira vez após a demissão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista confirmou o desligamento da empresa e anunciou que passa a ser sócia de uma marca de roupas.

Giana Mattiazzi ponderou que foi desligada da Rede Bahia após demonstrar interesse em sair da empresa. "Sim, eu fui demitida, ponto. Isso aconteceu porque eu tinha essa vontade, foi um desejo meu e eu tinha entendido que eu já tinha absorvido e aprendido tudo que eu tinha que aprender, eu já tinha dado tudo que eu poderia dar, agregado o que eu poderia agregar e eu queria novos voos, eu queria viver coisas diferentes", disse em vídeo publicado neste sábado (6). 

Giana Mattiazzi

Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram
1 de 7
Giana Mattiazzi por Reprodução | Instagram

"Eu vim aqui falar pra vocês que eu estou muito feliz, com o coração em paz e com muita alegria eu anuncio a vocês que eu agora sou sócia de uma marca de roupas femininas", disse a jornalista. No vídeo, ela utiliza um vestido da marca que passa a ser sócia, a Zoew Resortwear.  

"Eu inclusive já estou aqui usando, de linho, uma marca que eu acredito muito porque ela é feita por mulheres, costureiras, gestoras, operadoras e ela é para as mulheres, pra que a gente vista e se sinta bem", acrescentou Giana. Ela pediu que os seguidores continuem a acompanhando nas redes sociais e no novo negócio. "Eu espero que vocês me acolham nessa nova fase com o mesmo carinho, sigam a minha marca. Vocês vão me ver muito aqui falando disso e de várias outras coisas. Eu espero continuar com todos vocês do fundo do meu coração", completou. 

Giana Mattiazzi nasceu no Rio Grande do Sul e vive em Salvador há mais de 20 anos. A jornalista construiu uma carreira sólida no jornalismo baiano, participando de diversas coberturas importantes ao longo de sua trajetória. 

Em outubro, Giana compartilhou nas redes sociais um desabafo sobre ansiedade e noites sem dormir, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental. “A ansiedade não vem só quando a gente está triste ou quando acontece algum problema, ela aparece quando a gente menos espera”, afirmou.

A jornalista revelou que vem realizando acompanhamento psiquiátrico e sessões de terapia para lidar com a condição, destacando a importância de atenção ao bem-estar emocional na rotina profissional.

Mais recentes

Imagem - Julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete é marcado dois anos após o crime

Julgamento de acusados de matar Mãe Bernadete é marcado dois anos após o crime
Imagem - Sindicato se manifesta após médica ser vítima de estupro em unidade de saúde em Salvador

Sindicato se manifesta após médica ser vítima de estupro em unidade de saúde em Salvador
Imagem - Chuva causa estragos no sul da Bahia; confira previsão do tempo

Chuva causa estragos no sul da Bahia; confira previsão do tempo

MAIS LIDAS

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
01

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento

Imagem - Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja
02

Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja

Imagem - Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos
03

Cor e número da sorte: o sábado (6 de dezembro) que reorganiza caminhos e revela oportunidades para os 12 signos

Imagem - Sem nome, sem idade, sem passado: idosa escolhe nova identidade e aniversário aos (quase) 70 anos
04

Sem nome, sem idade, sem passado: idosa escolhe nova identidade e aniversário aos (quase) 70 anos