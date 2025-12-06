NOVOS RUMOS

Repórter da TV Bahia se pronuncia pela primeira vez após demissão e anuncia novos projetos

Giana Mattiazzi encerrou ciclo de mais de uma década na emissora

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 17:49

Jornalista afirma que partiu dela o desejo de sair da emissora Crédito: Reprodução

A repórter Giana Mattiazzi, que deixou a Rede Bahia na sexta-feira (5), após mais de uma década de atuação na afiliada da Rede Globo, se pronunciou pela primeira vez após a demissão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a jornalista confirmou o desligamento da empresa e anunciou que passa a ser sócia de uma marca de roupas.

Giana Mattiazzi ponderou que foi desligada da Rede Bahia após demonstrar interesse em sair da empresa. "Sim, eu fui demitida, ponto. Isso aconteceu porque eu tinha essa vontade, foi um desejo meu e eu tinha entendido que eu já tinha absorvido e aprendido tudo que eu tinha que aprender, eu já tinha dado tudo que eu poderia dar, agregado o que eu poderia agregar e eu queria novos voos, eu queria viver coisas diferentes", disse em vídeo publicado neste sábado (6).

Giana Mattiazzi 1 de 7

"Eu vim aqui falar pra vocês que eu estou muito feliz, com o coração em paz e com muita alegria eu anuncio a vocês que eu agora sou sócia de uma marca de roupas femininas", disse a jornalista. No vídeo, ela utiliza um vestido da marca que passa a ser sócia, a Zoew Resortwear.

"Eu inclusive já estou aqui usando, de linho, uma marca que eu acredito muito porque ela é feita por mulheres, costureiras, gestoras, operadoras e ela é para as mulheres, pra que a gente vista e se sinta bem", acrescentou Giana. Ela pediu que os seguidores continuem a acompanhando nas redes sociais e no novo negócio. "Eu espero que vocês me acolham nessa nova fase com o mesmo carinho, sigam a minha marca. Vocês vão me ver muito aqui falando disso e de várias outras coisas. Eu espero continuar com todos vocês do fundo do meu coração", completou.



Giana Mattiazzi nasceu no Rio Grande do Sul e vive em Salvador há mais de 20 anos. A jornalista construiu uma carreira sólida no jornalismo baiano, participando de diversas coberturas importantes ao longo de sua trajetória.

Em outubro, Giana compartilhou nas redes sociais um desabafo sobre ansiedade e noites sem dormir, reforçando a importância do cuidado com a saúde mental. “A ansiedade não vem só quando a gente está triste ou quando acontece algum problema, ela aparece quando a gente menos espera”, afirmou.