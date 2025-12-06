TRAIÇÃO

Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja

Parlamentar foi contida por funcionários da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:53

Deputada federal é filmada enquanto invade Câmara Municipal Crédito: Reprodução

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) invadiu a Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM) em busca da mulher que ela afirma ter um envolvimento com o marido, o também deputado e pastor Silas Câmara (Republicanos-AM). O caso foi registrado na quinta-feira (4). Em vídeos que circularam nas redes sociais, a parlamentar aparece exaltada, gritando "cadê a vagabunda?". Ela foi contida por servidores e seguranças do prédio.

Nas imagens, divulgadas pelo portal 3 de Julho Notícias, Lúcia aparece entrando no local, aos gritos, abrindo as portas das salas e empurrando as funcionárias.

“Quem é a vereadora? Não trisca em mim que eu sou deputada federal e não vou aceitar. Cai fora daqui que eu chamei a Polícia Federal agorinha e tá chegando aqui o Exército todinho pra resolver qualquer problema. Cadê a vagabunda da nossa querida vereadora? A Polícia Federal tá chegando toda aqui, saia da minha frente”, disse.

O episódio foi mais um da treta familiar que a parlamentar vem expondo nas redes sociais. Após acusar o marido, que também é pastor, de traição, a parlamentar fez uma live nas redes sociais e criticou o ex por voltar de viagem e não encontrá-lo em casa, em Manaus.