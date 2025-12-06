Acesse sua conta
Deputada federal invade Câmara em busca de amante do marido; veja

Parlamentar foi contida por funcionários da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 13:53

Deputada federal é filmada enquanto invade Câmara Municipal
Deputada federal é filmada enquanto invade Câmara Municipal Crédito: Reprodução

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) invadiu a Câmara Municipal de Rio Preto da Eva (AM) em busca da mulher que ela afirma ter um envolvimento com o marido, o também deputado e pastor Silas Câmara (Republicanos-AM). O caso foi registrado na quinta-feira (4). Em vídeos que circularam nas redes sociais, a parlamentar aparece exaltada, gritando "cadê a vagabunda?". Ela foi contida por servidores e seguranças do prédio.

Nas imagens, divulgadas pelo portal 3 de Julho Notícias, Lúcia aparece entrando no local, aos gritos, abrindo as portas das salas e empurrando as funcionárias. 

Deputada Federal acusa marido de traição

Deputada Federal acusa marido de traição por Reprodução
Deputada Federal acusa marido de traição por Reprodução
Deputada Federal acusa marido de traição por Reprodução
Deputada Federal acusa marido de traição por Reprodução
Deputada Federal acusa marido de traição por DIvulgação/Republicanos
Deputada Federal acusa marido de traição por DIvulgação/Câmara Federal
1 de 6
Deputada Federal acusa marido de traição por Reprodução

“Quem é a vereadora? Não trisca em mim que eu sou deputada federal e não vou aceitar. Cai fora daqui que eu chamei a Polícia Federal agorinha e tá chegando aqui o Exército todinho pra resolver qualquer problema. Cadê a vagabunda da nossa querida vereadora? A Polícia Federal tá chegando toda aqui, saia da minha frente”, disse. 

O episódio foi mais um da treta familiar que a parlamentar vem expondo nas redes sociais. Após acusar o marido, que também é pastor, de traição, a parlamentar fez uma live nas redes sociais e criticou o ex por voltar de viagem e não encontrá-lo em casa, em Manaus.

As declarações geraram reação da filha do casal, Gabriela Câmara. Ela publicou texto nas redes sociais descrevendo o pai como um "homem de paz" e destacando qualidades pessoais e familiares. A deputada federal Antônia Lúcia, em resposta, acusou a filha de repetir comportamentos semelhantes aos que atribui ao marido.

