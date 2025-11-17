Acesse sua conta
Quem é Manu Cit? Influencer vira assunto após suposta traição do noivo e vídeo viraliza

Influenciadora apareceu sem aliança depois de receber fotos do noivo em uma balada

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:11

Manu Cit
Manu Cit Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O nome de Manu Cit voltou a dominar as redes sociais mas, desta vez, longe das rotinas organizadas, treinos sincronizados e vídeos minimalistas nas redes sociais. A influenciadora fitness e empresária se tornou assunto no último domingo (16) após vir à tona uma suposta traição envolvendo seu noivo, o empresário Hernane Ferreira.

A confusão começou quando a página Daily do Garotinho divulgou uma foto feita por uma seguidora de Manu. Na imagem, Hernane aparece em uma balada, supostamente sem que a noiva soubesse. Ao perceber que estava sendo fotografado, ele até tenta se esconder, sem sucesso. A fã enviou o registro diretamente para a influenciadora, que respondeu de forma educada e surpreendentemente serena:

“Obrigada por avisar, Isa! Muito bom saber que, mesmo sem a gente se conhecer, você quis contar isso para mim. Deus te abençoe.”

Pouco depois, um segundo vídeo atribuído ao empresário circulou nas redes. Nele, Hernane aparece carregando uma mulher no colo ao sair da mesma festa. O novo registro intensificou ainda mais a polêmica, e, em meio à repercussão, a irmã da influenciadora, Sophia Cit, deixou de seguir o cunhado no Instagram, gesto que rapidamente alimentou especulações.

Na manhã desta segunda-feira (17), Manu surgiu nos Stories sem a aliança de noivado, o que aumentou ainda mais a curiosidade do público. Até agora, ela não fez qualquer declaração oficial sobre a situação.

Quem é Manu Cit?

Dona de uma rotina que influencia milhões de seguidoras, Manu Cit se destacou produzindo conteúdo sobre fitness, organização, produtividade e estilo de vida, sempre com uma pegada motivacional.

O que muitos não sabem é que a influenciadora começou sua trajetória na medicina, curso que chegou a frequentar na UFRJ. A pressão acadêmica, somada ao crescimento repentino nas redes, a levou a abandonar a faculdade, uma decisão que repercutiu nacionalmente e dividiu opiniões.

Manu Cit vira assunto após suposta traição do noivo

Manu Cit vira assunto após suposta traição do noivo por Reprodução/Redes Sociais
Manu Cit e o noivo, o empresário Hernane Ferreira por Reprodução/Redes Sociais
Manu Cit se destacou produzindo conteúdo sobre fitness, organização, produtividade e estilo de vida, sempre com uma pegada motivacional por Reprodução I Redes sociais
Manu e Hernane ficaram noivos em agosto deste ano. Na época, ela publicou fotos apaixonadas e uma declaração sobre o pedido por Reprodução/Redes Sociais
“Eu disse sim! Para o homem que Deus colocou na minha vida, que desperta o melhor de mim e com quem vou construir uma família linda" por Reprodução/Redes Sociais
Além do conteúdo diário, Manu também construiu uma carreira como empreendedora com a Guday (empresa de papelaria e lifestyle), Manuela Cit Ltda (voltada para produção teatral) e integra a WELF LTDA por Reprodução/Redes Sociais
O que muitos não sabem é que a influenciadora começou sua trajetória na medicina, curso que chegou a frequentar na UFRJ por Reprodução/Redes Sociais
A pressão acadêmica, somada ao crescimento repentino nas redes, a levou a abandonar a faculdade, uma decisão que repercutiu nacionalmente e dividiu opiniões por Reprodução/Redes Sociais
Na manhã desta segunda-feira (17), Manu surgiu nos Stories sem a aliança de noivado, o que aumentou ainda mais a curiosidade do público por Reprodução/Redes Sociais
A fã enviou o registro diretamente para a influenciadora, que respondeu de forma educada e surpreendentemente serena por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Manu Cit vira assunto após suposta traição do noivo por Reprodução/Redes Sociais

Além do conteúdo diário, Manu também construiu uma carreira como empreendedora com a Guday (empresa de papelaria e lifestyle), Manuela Cit Ltda (voltada para produção teatral) e integra a WELF LTDA.

O romance e o noivado

Manu e Hernane ficaram noivos em agosto deste ano. Na época, ela publicou fotos apaixonadas e uma declaração sobre o pedido: “Eu disse sim! Para o homem que Deus colocou na minha vida, que desperta o melhor de mim e com quem vou construir uma família linda.”

O jantar de noivado do casal aconteceu há uma semana.

