NOVELA DAS 6

Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:16

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

Se você acompanha 'Êta Mundo Melhor!' e acha que já viu de tudo, prepare-se: a semana de 17 a 22 de novembro está recheada de reviravoltas, armações e um flagra que vai deixar o público em choque.

Confira o resumo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 17 de novembro

A semana começa com tensão. Asdrúbal impede Candinho de contar a verdade a Dita sobre a suposta gravidez de Zulma, que continua levando adiante sua mentira, inclusive para Manoela. Enquanto isso, Dita sofre ao enfrentar o palco sozinha e é vaiada pelo público, num dos momentos mais dolorosos da trama.

Zé dos Porcos e Maria Divina seguem indecisos sobre o casamento, e Estela estranha a aproximação da misteriosa Baronesa Deschamps com Ernesto. Já Zenaide retorna à Casa dos Anjos, para alegria das crianças.



Terça-feira, 18 de novembro

Depois do desastre no palco, Dita dá a volta por cima: canta e é aplaudida de pé. Estela passa mal e recebe ajuda de Túlio, enquanto Zulma continua planejando maneiras de fingir uma barriga de gravidez. Mas o golpe começa a sair do controle quando Samir conta a Joaquim que Zulma espera um bebê de Candinho, informação que se espalha rápido. Candinho decide conversar com Dita, mas a bomba está prestes a estourar.



Quarta-feira, 19 de novembro

A casa cai para Zulma! Dita afirma a Candinho que tudo não passa de mentira e pede ajuda a Estela para provar isso. Enquanto isso, Ernesto tenta conter a fúria de Sandra, que começa a sentir o cerco fechar ao seu redor. Zenaide, pressionada, tenta subornar uma grávida para conseguir uma amostra de urina e é flagrada por Asdrúbal. Para completar, Olga revela falcatruas envolvendo Araújo e Celso, e Sandra pensa seriamente em destruir a fábrica.



Quinta-feira, 20 de novembro

Sandra, Ernesto e Olga formam uma nova e perigosa aliança. Zulma vai ainda mais longe e troca sua urina pela de Sônia para “comprovar” a falsa gravidez. Enquanto isso, Lúcio anuncia que Dita vai gravar um disco, arrancando comemorações. Mas o grande momento do dia fica para Candinho e Dita, que flagram Ernesto e Sandra juntinhos em um restaurante.



Sexta-feira, 21 de novembro

O concurso de dança começa com tudo, e Estela e Túlio brilham no palco, causando ciúmes em Celso. Enquanto isso, Olga revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não recebeu o seguro do incêndio. Dita encanta Candinho ao cantar para ele, enquanto Carmem faz uma previsão enigmática para Anabela. O clima de tensão cresce e o resultado do concurso se aproxima.



Sábado, 22 de novembro

Estela e Túlio vencem o concurso de dança, para alegria dos fãs do casal. Já Maria Divina se vê balançada quando Sabiá declara seu amor e ainda ganha um beijo. Na fábrica, Araújo teme represálias de Olga, enquanto Celso evita a festa de Candinho ao descobrir que Samir estará lá. Anabela passa mal durante a prova do vestido de noiva, e Ernesto volta a colocar pressão sobre Lúcio. O capítulo termina com Sandra apavorada com a possibilidade de ser reconhecida por Candinho.

