Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:16

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

Se você acompanha 'Êta Mundo Melhor!' e acha que já viu de tudo, prepare-se: a semana de 17 a 22 de novembro está recheada de reviravoltas, armações e um flagra que vai deixar o público em choque. 

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 17 de novembro
    A semana começa com tensão. Asdrúbal impede Candinho de contar a verdade a Dita sobre a suposta gravidez de Zulma, que continua levando adiante sua mentira, inclusive para Manoela. Enquanto isso, Dita sofre ao enfrentar o palco sozinha e é vaiada pelo público, num dos momentos mais dolorosos da trama.
    Zé dos Porcos e Maria Divina seguem indecisos sobre o casamento, e Estela estranha a aproximação da misteriosa Baronesa Deschamps com Ernesto. Já Zenaide retorna à Casa dos Anjos, para alegria das crianças.

  • Terça-feira, 18 de novembro
    Depois do desastre no palco, Dita dá a volta por cima: canta e é aplaudida de pé. Estela passa mal e recebe ajuda de Túlio, enquanto Zulma continua planejando maneiras de fingir uma barriga de gravidez. Mas o golpe começa a sair do controle quando Samir conta a Joaquim que Zulma espera um bebê de Candinho, informação que se espalha rápido. Candinho decide conversar com Dita, mas a bomba está prestes a estourar.

Leia mais

Imagem - Saudade dos barbudos? Salvador recebe show inédito com integrantes originais do Los Hermanos

Saudade dos barbudos? Salvador recebe show inédito com integrantes originais do Los Hermanos

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - De Boninho e Narcisa a Taís e Netinho: veja famosos que já foram um casal e você não sabia

De Boninho e Narcisa a Taís e Netinho: veja famosos que já foram um casal e você não sabia

  • Quarta-feira, 19 de novembro
    A casa cai para Zulma! Dita afirma a Candinho que tudo não passa de mentira e pede ajuda a Estela para provar isso. Enquanto isso, Ernesto tenta conter a fúria de Sandra, que começa a sentir o cerco fechar ao seu redor. Zenaide, pressionada, tenta subornar uma grávida para conseguir uma amostra de urina e é flagrada por Asdrúbal. Para completar, Olga revela falcatruas envolvendo Araújo e Celso, e Sandra pensa seriamente em destruir a fábrica.

  • Quinta-feira, 20 de novembro
    Sandra, Ernesto e Olga formam uma nova e perigosa aliança. Zulma vai ainda mais longe e troca sua urina pela de Sônia para “comprovar” a falsa gravidez. Enquanto isso, Lúcio anuncia que Dita vai gravar um disco, arrancando comemorações. Mas o grande momento do dia fica para Candinho e Dita, que flagram Ernesto e Sandra juntinhos em um restaurante.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

  • Sexta-feira, 21 de novembro 
    O concurso de dança começa com tudo, e Estela e Túlio brilham no palco, causando ciúmes em Celso. Enquanto isso, Olga revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não recebeu o seguro do incêndio. Dita encanta Candinho ao cantar para ele, enquanto Carmem faz uma previsão enigmática para Anabela. O clima de tensão cresce e o resultado do concurso se aproxima.

  • Sábado, 22 de novembro
    Estela e Túlio vencem o concurso de dança, para alegria dos fãs do casal. Já Maria Divina se vê balançada quando Sabiá declara seu amor e ainda ganha um beijo. Na fábrica, Araújo teme represálias de Olga, enquanto Celso evita a festa de Candinho ao descobrir que Samir estará lá. Anabela passa mal durante a prova do vestido de noiva, e Ernesto volta a colocar pressão sobre Lúcio. O capítulo termina com Sandra apavorada com a possibilidade de ser reconhecida por Candinho.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 10 cuidados fundamentais com bebês prematuros

10 cuidados fundamentais com bebês prematuros

Imagem - Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Café da manhã saudável: 4 receitas leves e nutritivas para começar bem o dia

Imagem - Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

Pé diabético: 9 cuidados importantes para prevenir lesões

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

tv Globo êta Mundo Melhor Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'

Marcela Tomaszewski chama Dado Dolabella de 'narcisista' e diz que teve 'medo e pena' do ator: 'Não sabia o que poderia acontecer'
Imagem - Por que nesse país as crianças são deixadas na floresta para aprenderem habilidades de sobrevivência

Por que nesse país as crianças são deixadas na floresta para aprenderem habilidades de sobrevivência

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)
01

Hora de dizer SIM: tire a sua sorte do dia para esta segunda (17)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar
02

Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Imagem - Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista
03

Sete frutas que regulam o intestino e melhoram a digestão, segundo especialista

Imagem - Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai
04

Filha acusa Renato Aragão de 'calote' milionário e processa o pai