Semana pega fogo com vilã desmascarada e flagrante em 'Êta Mundo Melhor!' (17 a 22 de novembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:16
Se você acompanha 'Êta Mundo Melhor!' e acha que já viu de tudo, prepare-se: a semana de 17 a 22 de novembro está recheada de reviravoltas, armações e um flagra que vai deixar o público em choque.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.