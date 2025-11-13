Acesse sua conta
De Boninho e Narcisa a Taís e Netinho: veja famosos que já foram um casal e você não sabia

Relembre relacionamentos improváveis (e polêmicos) do passado de artistas que você jamais pensaria ver juntos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 14:00

Narcisa Tamborindeguy e Boninho
Narcisa Tamborindeguy e Boninho Crédito: Reprodução

Alguns casais de famosos parecem tão improváveis hoje que é até difícil acreditar que já existiram de verdade. Um burburinho cresceu na internet recentemente quando Narcisa Tamborindeguy falou sobre seu antigo casamento com Boninho. A socialite e o “Big Boss” foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, hoje com 38 anos. A revelação fez muita gente correr para o Google e relembrar outros romances 'inesperados' do mundo dos famosos.

Mas Narcisa e Boninho estão longe de ser o único casal surpreendente da história da TV brasileira. 

Confira a lista:

  • Claudia Raia e Jô Soares

Entre 1984 e 1986, Claudia Raia e Jô Soares viveram um romance que desafiou o preconceito e a diferença de idade, ela tinha 18 e ele, 48. O casal encantava o público, mas enfrentou olhares tortos da sociedade. O próprio Jô decidiu encerrar o relacionamento, temendo que o futuro promissor da atriz fosse limitado pela diferença de gerações. Mesmo assim, Claudia sempre falou com carinho sobre o apresentador, descrevendo o fim como “dolorido, mas sincero”.

  • Taís Araújo e Netinho de Paula

Antes de viver seu conto de fadas com Lázaro Ramos, Taís Araújo teve um namoro marcante com Netinho de Paula. Eles ficaram juntos entre 1996 e 2002, época em que o cantor estourava com o grupo Negritude Júnior. Inclusive, a música “A Princesa e o Plebeu” foi escrita por ele em homenagem à atriz, que na época brilhava como “Xica da Silva”. O relacionamento terminou, mas o respeito e a amizade continuam firmes até hoje.

  • Angélica e César Filho

Pouca gente lembra, mas Angélica e César Filho viveram um namoro sério e longo, foram sete anos juntos! Ela tinha apenas 15 anos quando começaram a se relacionar, e ele, 28. A apresentadora chegou a dizer que perdeu a virgindade aos 17 com o jornalista. Apesar da diferença de idade e da pressão da fama, Angélica afirma que o ex foi uma figura importante em sua formação pessoal e profissional.

9 ex-casais famosos que já viveram um romance

Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Eliana e Luciano Huck por Reprodução/SBT
Taís Araújo e Netinho de Paula por Reprodução
Deborah Secco e Maurício Mattar por Reprodução
Claudia Raia e Jô Soares por Reprodução/Adir Mera/Agência O Globo
Angélica e César Filho por Reprodução/Arquivo
Ivete Sangalo e Luciano Huck por Divulgação
Luana Piovani e Marcos Palmeira por Reprodução
Nicolas Cage e Brooke Shields por Reprodução
1 de 9
Narcisa Tamborindeguy e Boninho: A socialite e o “Big Boss” foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, hoje com 38 anos por Reprodução

  • Ivete Sangalo e Luciano Huck

Quem vê as trocas de elogios entre Ivete e Huck nas redes sociais talvez nem imagine que os dois já foram um casal. Eles namoraram em 1999, pouco antes de Huck conhecer Angélica. O relacionamento durou cerca de seis meses, mas deixou um carinho mútuo. Até hoje, os dois mantêm uma amizade sólida com direito a homenagens públicas e participações especiais em programas.

  • Eliana e Luciano Huck

Antes de Ivete, Luciano Huck também viveu um namoro com Eliana, entre 1997 e 1999. O casal era um dos queridinhos da época, estampando capas de revistas e participando de eventos juntos. O fim foi cercado de rumores de traição, nunca confirmados. Atualmente, os dois mantêm uma relação profissional cordial e até se reencontraram na Globo, onde Eliana assumirá parte das tardes de domingo em 2026.

Narcisa x Boninho

Luana Piovani comentou crítica de Narcisa a Boninho por Reprodução
Pronunciamento de Boninho por Reprodução | Instagram
Marianna é filha de Boninho e socialite Narcisa por Reprodução | Instagram
Marianna Tamborindeguy é filha de Narcisa e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Narcisa Tamborindeguy e Boninho por Reprodução
Boninho, Marianna Tamborindeguy e Narcisa Tamborindeguy por Reprodução
Narcisa detonou Boninho em entrevista no De Frente com a Blogueirinha por Reprodução
1 de 8
Luana Piovani comentou crítica de Narcisa a Boninho por Reprodução

Discreto e milionário: conheça o filho de Boninho que vive longe dos holofotes e fora da treta com Narcisa

Luana Piovani entra em treta de Narcisa e Boninho e manda indireta para Ana Furtado: 'Não se incomoda em ser cúmplice?'

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: 'Exposição desnecessária'

Quem é Marianna Tamborindeguy, filha de Narcisa e Boninho que está em centro de polêmica envolvendo os pais

Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace

  • Marcos Palmeira e Luana Piovani

Em 2003, Luana Piovani e Marcos Palmeira se apaixonaram durante os ensaios da peça Mais Uma Vez Amor. O namoro durou cerca de sete meses e terminou de forma tranquila. Anos depois, os dois voltaram a contracenar juntos no filme A Noite da Virada (2014), mostrando que a boa relação permaneceu mesmo após o fim do romance.

  • Deborah Secco e Maurício Mattar

Durante as gravações de A Padroeira, em 2001, Deborah Secco e Maurício Mattar engataram um namoro que durou quase um ano. O romance aconteceu logo depois que a atriz terminou com o diretor Rogério Gomes, o “Papinha”. Apesar de curto, o relacionamento foi intenso e bastante comentado na época.

  • E até em Hollywood...

Nem só o Brasil guarda casais improváveis. Nos anos 1980, Nicolas Cage e Brooke Shields viveram um breve relacionamento, entre 1987 e 1988, que movimentou as colunas de fofoca.

E você? Sabia da história desses casais?

