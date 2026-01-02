FATOS CURIOSOS

As 'favelas' na Suíça têm melhor qualidade de vida que cidades 'ricas' pelo mundo; veja como vivem

Conheça a rotina dos bairros que geraram polêmica na internet e veja por que a infraestrutura suíça se destaca

Agência Correio

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 07:00

Saiba por que o alto padrão de vida da Suíça alcança até mesmo as regiões de menor renda em Basileia Crédito: Reprodução YouTube

Imagine uma cidade conhecida por sua potência econômica e artes, mas que agora é tema de polêmica online.

Basileia viu imagens de seus subúrbios serem chamadas de "favelas" em redes sociais, o que assustou muita gente.

Como é viver na Suíça 1 de 7

Contudo, essa definição ignora a realidade de um dos países mais organizados do planeta hoje.

A pobreza na região não se traduz em abandono ou falta de recursos públicos essenciais para a vida. Por lá, o sistema garante que cada morador viva com total dignidade urbana.

Qualidade de vida garantida

Morar em áreas populares não exige que o cidadão abra mão de serviços fundamentais de alta qualidade. O acesso aos hospitais e escolas permanece o mesmo para todos, sem distinção de classe social ou bairro.

Atualmente, a Suíça fica em segundo lugar no ranking de desenvolvimento humano global com um índice de 0,970.

Esse dado comprova a existência de políticas que reduzem as desigualdades básicas e mantêm o bem-estar social em níveis excelentes.

Dinâmica das ruas e localização privilegiada

Situada estrategicamente no noroeste, Basileia faz divisa direta com territórios franceses e alemães. O rio Reno emoldura a paisagem de uma cidade que respira arte e criatividade em cada esquina de seus distritos.

Nas zonas mais habitadas, a diferença principal está na concentração de apartamentos compactos e ruas mais agitadas.

Entretanto, essa característica urbana promove uma troca cultural diária muito rica entre os vizinhos que ali residem atualmente.

Assistência estatal e manutenção dos prédios

Embora o visual urbano apresente alguns sinais de uso, as estruturas das casas são sólidas e seguras. O governo gerencia os conjuntos habitacionais com rigor, garantindo ambientes limpos para os trabalhadores e refugiados que os ocupam.

Certamente, chamar essas áreas de "favela" é um erro técnico de quem não conhece a gestão suíça. Não existem domínios criminosos ou falta de esgoto, pois o Estado atua com subsídios diretos e fiscalização periódica.

Multiculturalismo e economia de fronteira

A diversidade marca o perfil dos residentes, que incluem imigrantes vindos da África, Ásia e América Latina. Eles são atraídos pelas vagas de emprego e pela segurança que o sistema de suporte social oferece.