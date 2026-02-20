Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown compartilha registro raro com a filha

Atriz celebrou a chegada dos 22 anos com declaração à família nas redes sociais

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:40

Millie Bobby Brown em registro raro ao lado da filha
Millie Bobby Brown em registro raro ao lado da filha Crédito: Reprodução/ Instagram

A estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, publicou uma foto rara ao lado da filha nesta quinta-feira (19) para celebrar seu aniversário de 22 anos. A chegada da menina foi anunciada por Millie e pelo marido, Jake Bongiovi, filho do astro do rock Jon Bon Jovi, em agosto de 2025.

Na publicação, a atriz aparece acompanhada da filha em uma praia, com o pôr do sol ao fundo. “Grata pelo meu marido e filha. Pela minha família e amigos. Por todos os meus animais. Sou tão abençoada. Obrigado pelos parabéns. Beijos”, escreveu na legenda.

Para quem acompanha Stranger Things há quase 10 anos, ver Millie nessa nova fase é marcante, já que o público cresceu junto com a intérprete da personagem Eleven. A série teve seu encerramento em 31 de dezembro de 2025, com o lançamento do último episódio da quinta temporada.

Quando revelou que a criança foi adotada, Millie comentou em seu perfil: “Neste verão, demos boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade”.

Juntos desde 2021, Millie e Jake assumiram o namoro publicamente em novembro daquele ano, após meses de especulação. O noivado foi anunciado em abril de 2023, e a união oficializada em uma cerimônia na Itália, em outubro de 2024. No entanto, segundo o jornal The Sun, o casal já havia realizado uma cerimônia secreta em maio do mesmo ano, fato confirmado pelo sogro da atriz, Jon Bon Jovi, em entrevista ao programa The One Show, da BBC.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram chegada da filha por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi por Reprodução/Instagram
1 de 22
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciaram chegada da filha por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Leo Santana comemora cinco anos de casamento com Lore Improta: 'Sim mais certeiro da minha vida'

Leo Santana comemora cinco anos de casamento com Lore Improta: 'Sim mais certeiro da minha vida'

Imagem - TNT e HBO Max escalam Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento para transmissão do Oscar 2026

TNT e HBO Max escalam Vladimir Brichta e Fabíula Nascimento para transmissão do Oscar 2026

Imagem - Christiane Torloni reage aos memes sobre sua suposta participação no BBB 26: 'Até eu acreditei'

Christiane Torloni reage aos memes sobre sua suposta participação no BBB 26: 'Até eu acreditei'

Tags:

Aniversário Millie Bobby Brown E Jake Bongiovi

Mais recentes

Imagem - Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados

Hoje (21 de fevereiro), decisões firmes dos 12 signos do zodíaco abrem caminhos inesperados
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio

Carta domina o Baralho Cigano deste sábado (21 de fevereiro): proteção espiritual afasta energias negativas e traz alívio
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

Anjo da Guarda deste sábado (21 de fevereiro) alerta 3 signos sobre atitudes impulsivas e necessidade de cautela

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão