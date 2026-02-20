Atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown compartilha registro raro com a filha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:40
A estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, publicou uma foto rara ao lado da filha nesta quinta-feira (19) para celebrar seu aniversário de 22 anos. A chegada da menina foi anunciada por Millie e pelo marido, Jake Bongiovi, filho do astro do rock Jon Bon Jovi, em agosto de 2025.
Na publicação, a atriz aparece acompanhada da filha em uma praia, com o pôr do sol ao fundo. “Grata pelo meu marido e filha. Pela minha família e amigos. Por todos os meus animais. Sou tão abençoada. Obrigado pelos parabéns. Beijos”, escreveu na legenda.
Para quem acompanha Stranger Things há quase 10 anos, ver Millie nessa nova fase é marcante, já que o público cresceu junto com a intérprete da personagem Eleven. A série teve seu encerramento em 31 de dezembro de 2025, com o lançamento do último episódio da quinta temporada.
Quando revelou que a criança foi adotada, Millie comentou em seu perfil: “Neste verão, demos boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade”.
Juntos desde 2021, Millie e Jake assumiram o namoro publicamente em novembro daquele ano, após meses de especulação. O noivado foi anunciado em abril de 2023, e a união oficializada em uma cerimônia na Itália, em outubro de 2024. No entanto, segundo o jornal The Sun, o casal já havia realizado uma cerimônia secreta em maio do mesmo ano, fato confirmado pelo sogro da atriz, Jon Bon Jovi, em entrevista ao programa The One Show, da BBC.
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi