FAMOSOS

Atriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown compartilha registro raro com a filha

Atriz celebrou a chegada dos 22 anos com declaração à família nas redes sociais

K Kamila Macedo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 19:40

Millie Bobby Brown em registro raro ao lado da filha Crédito: Reprodução/ Instagram

A estrela de Stranger Things, Millie Bobby Brown, publicou uma foto rara ao lado da filha nesta quinta-feira (19) para celebrar seu aniversário de 22 anos. A chegada da menina foi anunciada por Millie e pelo marido, Jake Bongiovi, filho do astro do rock Jon Bon Jovi, em agosto de 2025.

Na publicação, a atriz aparece acompanhada da filha em uma praia, com o pôr do sol ao fundo. “Grata pelo meu marido e filha. Pela minha família e amigos. Por todos os meus animais. Sou tão abençoada. Obrigado pelos parabéns. Beijos”, escreveu na legenda.

Para quem acompanha Stranger Things há quase 10 anos, ver Millie nessa nova fase é marcante, já que o público cresceu junto com a intérprete da personagem Eleven. A série teve seu encerramento em 31 de dezembro de 2025, com o lançamento do último episódio da quinta temporada.

Quando revelou que a criança foi adotada, Millie comentou em seu perfil: “Neste verão, demos boas-vindas à nossa doce menina por meio da adoção. Estamos muito animados para embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade”.

Juntos desde 2021, Millie e Jake assumiram o namoro publicamente em novembro daquele ano, após meses de especulação. O noivado foi anunciado em abril de 2023, e a união oficializada em uma cerimônia na Itália, em outubro de 2024. No entanto, segundo o jornal The Sun, o casal já havia realizado uma cerimônia secreta em maio do mesmo ano, fato confirmado pelo sogro da atriz, Jon Bon Jovi, em entrevista ao programa The One Show, da BBC.