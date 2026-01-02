ASTROLOGIA

O céu de hoje (2 de janeiro) marca o verdadeiro início de 2026 para muitos signos; confira a previsão

Sol em Capricórnio cobra ação enquanto a Lua pede estratégia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:08

Depois da leveza do primeiro dia do ano, 2 de janeiro traz um chamado mais claro: é hora de transformar ideias em estrutura. O Sol em Capricórnio começa a pesar mais, exigindo responsabilidade, foco e decisões concretas.

A Lua em Gêmeos mantém a mente ativa, mas agora ela precisa trabalhar a favor do planejamento. Pensar demais sem agir pode gerar frustração, principalmente para quem prometeu mudanças grandes na virada.

