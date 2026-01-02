NOVO CASAL?

Quem é João Vitor Silva, ator de 'O Agente Secreto' visto aos beijos com Iza no Réveillon

Cantora foi flagrada com artista meses após término com Yuri Lima

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 09:53

Iza e João Vitor Silva Crédito: Reprodução/Instagram/@philipplavra e @relvas.oficial

A fila andou para Iza. Meses após anunciar o fim do relacionamento com Yuri Lima, com quem teve uma filha, Nala, a cantora foi vista em clima de intimidade com o ator João Vitor Silva. Os dois foram fotografados andando de mãos dadas nos bastidores do Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. E teriam até trocado beijos nas áreas comuns do Copacabana Palace.

De acordo com o portal LeoDias, os dois estavam hospedados no sexto andar, reservado para pessoas 'vips', desde a última terça-feira (30), e não teriam se importado em serem vistos como um casal no local. Hóspedes relataram ao site que viram a cantora e o ator trocando beijos "quentes" na "Black Pool", piscina exclusiva voltada para o andar dos famosos.

João Vitor Silva tem 29 anos e construiu uma carreira sólida como ator. Ele estreou na Globo ainda criança, em 2003, com uma participação em Kubanacan. Mas ficou conhecido do grande público ao interpretar Pedrinho no "Sítio do Picapau Amarelo". Nos últimos anos, participou de várias produções na televisão, como nas novelas "Chamas da Vida", "Rock Story" e "Garota do Momento". Ele ainda está no filme "O Agente Secreto", com Wagner Moura.

Também participou de "Verdades Secretas", na qual interpretou o rebelde e viciado em drogas Bruno, filho caçula de Alex (Rodrigo Lombardi) e Pia (Guilhermina Guinle). Foi nos bastidores da produção que ele se aproximou de Mariana Molina, com quem iniciou um namoro em 2015. Os dois ficaram juntos por nove anos, até terminarem o relacionamento em 2024.