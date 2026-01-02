LUTO

Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos

Segundo site TMZ, Victoria Jones foi localizada sem vida em São Francisco

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 07:40

Victoria Jones ao lado do pai, Tommy Lee Jones, no tapete vermelho do Festival de Cannes 2014 Crédito: YouTube/Festival de Cannes

Filha do ator Tommy Lee Jones, Victoria Jones, de 34 anos, foi encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia, na madrugada de quinta-feira (1º). A informação foi divulgada pelo site TMZ.

Segundo o portal, Victoria foi localizada já sem vida dentro do Fairmont San Francisco. O Corpo de Bombeiros da cidade informou que equipes foram chamadas por volta das 2h52 (7h52, no horário de Brasília) para atender uma emergência médica. Ao chegarem no local, os paramédicos constataram o óbito.

Após a confirmação da morte, o caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia da cidade e ao Instituto Médico Legal de San Francisco para investigação. A polícia informou que os agentes chegaram ao hotel pouco depois das 3h da manhã.

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar o que aconteceu, mas até agora a causa da morte não foi divulgada. Ainda segundo o TMZ, não há mais informações oficiais.

Victoria era filha de Tommy Lee Jones sua segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Além de Victória, eles são pais de Austin Leonard Jones, de 43 anos. Quando mais jovem, ela chegou a seguir brevemente os passos do pai na carreira artística, estreando no cinema ainda criança em “Homens de Preto II” (2002). Também teve participações em “One Tree Hill” (2003) e em “Os Três Enterros de Melquiades Estrada” (2005), filme dirigido e estrelado pelo pai.