VEJA FOTOS

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Cantora escolheu a virada em Copacabana para aparecer acompanhada e surpreendeu o público nas redes

Heider Sacramento

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:47

Iza chama atenção ao surgir de mãos dadas com ator e levanta rumores Crédito: Reprodução

A chegada de 2026 começou movimentada para Iza. A cantora chamou atenção durante o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao ser vista em clima de proximidade com o ator João Vitor Silva nos bastidores da festa. As imagens, divulgadas nas redes, rapidamente despertaram a curiosidade dos fãs e colocaram o nome da artista entre os assuntos mais comentados da virada.

Solteira desde outubro de 2025, após o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, Iza vinha mantendo a vida pessoal longe dos holofotes. Por isso, o registro ao lado do ator foi interpretado como um possível sinal de uma nova fase, justamente em um dos eventos mais simbólicos do calendário brasileiro.

João Vitor Silva e Iza 1 de 4

João Vitor Silva é um rosto conhecido do público desde a infância, quando viveu o personagem Pedrinho no Sítio do Picapau Amarelo. Hoje, aos 29 anos, o ator atravessa um momento de destaque na carreira, com trabalhos recentes que o recolocaram em evidência na televisão e no streaming.

A aparição acontece após um ano intenso para Iza, marcado por mudanças pessoais e pela tentativa de preservar a rotina da filha, Nala. Desde a separação, a cantora evitou exposições relacionadas à vida amorosa, o que tornou o flagra ainda mais comentado.