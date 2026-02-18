Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é seu vai voltar: Anjo do Amor anuncia conexões de alma e segundas chances para 3 signos (18 de fevereiro)

A energia mística da noite favorece reencontros e conversas que curam feridas do passado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:19

Paixões podem mudar destino dos signos
Paixões podem mudar destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

A noite desta quarta-feira promete ser cinematográfica. Sabe aquele clima de "encontro marcado"? Pois o Anjo do Amor está de plantão sob a Lua em Peixes. Para os Escorpianos, o magnetismo pessoal está no nível máximo. Se você está solteiro, prepare-se: o seu brilho está atraindo conexões profundas e magnéticas que vão muito além do superficial.

Virgem e Câncer também estão no radar do romance. Os virginianos, que costumam ser tão lógicos, sentirão a necessidade de ouvir mais o coração do parceiro. A empatia será a ponte para resolver qualquer mal-entendido. Para os cancerianos, a sintonia com o par será quase telepática. Se houver alguém do passado que merece uma segunda chance, o clima de hoje favorece essa reaproximação curativa.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos enfrentam um teste decisivo do universo hoje (18 de fevereiro) e devem provar que estão prontos para o próximo nível

Cor e número da sorte de hoje (18 de fevereiro): avanços em imóveis, ajustes financeiros e foco nas prioridades

Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial e sentem a vida entrar em um novo ritmo hoje (18 de fevereiro)

Carta domina o Baralho Cigano de hoje (18 de fevereiro): momento de proteger sua energia e evitar conflitos desnecessários

Hoje (18 de fevereiro), decisões maduras definem os próximos passos dos 12 signos

Até os mais introspectivos, como Áries, sentirão uma conexão mais espiritual e silenciosa no amor. Não precisa de grandes festas ou declarações espalhafatosas; uma troca de olhares profunda ou um momento de silêncio compartilhado dirá mais do que mil palavras. O amor hoje é vivido na esfera do "sentir" e da proteção mútua.

Deixe a poesia entrar na sua vida. Escreva uma mensagem carinhosa, prepare um jantar aconchegante ou simplesmente esteja presente de corpo e alma. O que for verdadeiro encontrará um jeito de se fortalecer, e o que for apenas ilusão será gentilmente levado pelas águas de Peixes para dar lugar a algo real.

Leia mais

Imagem - Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Imagem - Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Imagem - Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas