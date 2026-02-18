O que é seu vai voltar: Anjo do Amor anuncia conexões de alma e segundas chances para 3 signos (18 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19:19
A noite desta quarta-feira promete ser cinematográfica. Sabe aquele clima de "encontro marcado"? Pois o Anjo do Amor está de plantão sob a Lua em Peixes. Para os Escorpianos, o magnetismo pessoal está no nível máximo. Se você está solteiro, prepare-se: o seu brilho está atraindo conexões profundas e magnéticas que vão muito além do superficial.
Virgem e Câncer também estão no radar do romance. Os virginianos, que costumam ser tão lógicos, sentirão a necessidade de ouvir mais o coração do parceiro. A empatia será a ponte para resolver qualquer mal-entendido. Para os cancerianos, a sintonia com o par será quase telepática. Se houver alguém do passado que merece uma segunda chance, o clima de hoje favorece essa reaproximação curativa.
Até os mais introspectivos, como Áries, sentirão uma conexão mais espiritual e silenciosa no amor. Não precisa de grandes festas ou declarações espalhafatosas; uma troca de olhares profunda ou um momento de silêncio compartilhado dirá mais do que mil palavras. O amor hoje é vivido na esfera do "sentir" e da proteção mútua.
Deixe a poesia entrar na sua vida. Escreva uma mensagem carinhosa, prepare um jantar aconchegante ou simplesmente esteja presente de corpo e alma. O que for verdadeiro encontrará um jeito de se fortalecer, e o que for apenas ilusão será gentilmente levado pelas águas de Peixes para dar lugar a algo real.