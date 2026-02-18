Acesse sua conta
Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Influenciadora falou sobre o transtorno que provoca feridas na pele

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:07

Giulia Costa Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Em entrevista recente, a filha de Flávia Alessandra e de Marcos Paulo (1951–2012), Giulia Costa, 25, contou que foi diagnosticada com dermatilomania, um transtorno psiquiátrico marcado pelo impulso compulsivo de coçar ou machucar a própria pele.

O problema, segundo ela, ganhou força após um período de estresse intenso, incluindo uma viagem internacional com a família. O resultado foram feridas e cicatrizes, marcas físicas de uma batalha que, na verdade, começa na mente.

Giulia explica que a pressão psicológica é um dos principais gatilhos. E controlar o transtorno enquanto ainda está inserida em ambientes que geram ansiedade é um dos maiores desafios. Ela relata que o processo terapêutico exige paciência e constância, porque não existe solução mágica. São pequenas vitórias diárias, avanços discretos que, somados, constroem o caminho da recuperação.

Durante o Carnaval 2026, a influenciadora encarou um teste importante para sua autoestima. Ela marcou presença na Marquês de Sapucaí e também no tradicional Baile da Arara, eventos que exigem exposição e confiança. Para quem enfrenta questões relacionadas ao corpo e à autoimagem, estar ali foi mais do que uma aparição social: foi um ato de coragem.

Giulia contou que usar looks mais abertos, deixando o corpo à mostra, foi um desafio real. Ainda assim, saiu fortalecida. Recebeu mensagens de apoio de pessoas que se sentiram representadas ao ver um corpo “real” ocupando espaços de destaque. E esse retorno, segundo ela, tem um peso enorme no processo de cura.

Ao falar sobre estética e procedimentos, Giulia adotou um discurso equilibrado. Defende a liberdade de escolha e valoriza os avanços da ciência, mas reforça que qualquer decisão precisa ser tomada com responsabilidade e acompanhamento profissional. Para ela, saúde sempre vem antes de padrões.

