PRESSÃO

Giulia Costa fala sobre críticas por não ter corpo da mãe Flávia Alessandra: 'Virou um ataque'

Flávia revelou que o público chegou a criar uma rivalidade entre elas

A atriz Giulia Costa voltou a falar sobre a pressão estética por não ter o corpo da mãe. A jovem de 25 anos, que já falou sobre não se achar gorda , embora sofra constantemente com críticas sobre seu peso, debateu o tema no Power Trip Summit, em Salvador.>

“Criaram uma expectativa sobre quem eu deveria ser, e quando eu não me tornei essa musa de corpo como a minha mãe, isso virou um ataque. Me cobraram por não ter o corpo da minha mãe”, disse ela no encontro, que foi mediado por Maria Rita Alonso, diretora da revista Marie Claire.>

“Sempre prezei pela honestidade. Quando as pessoas percebem que também tenho dias ruins, isso aproxima. O podcast me deu espaço para falar dessas inseguranças e mudar o olhar das pessoas sobre mim”, completou.>

Hoje, essa escuta virou parte do conteúdo do podcast. “A gente brinca que, na terapia, tudo é culpa dos pais. Mas a verdade é que, seja qual for a escolha, a culpa vai aparecer. Então, que a gente siga em frente com medo mesmo. E conversando”, concluiu Flávia.>