FAMOSOS

Filha de Flávia Alessandra recusa papel em novela: 'Eu não sou gorda'

Giulia Costa viveria personagem com quilinhos a mais

Durante sua participação no podcast FatalCast, Giulia disse que não se sentiu confortável em aceitar. "Um produtor de elenco veio me chamar para fazer uma personagem que era obesa. Eu falei: 'Olha, não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal vocês estarem trazendo isso para a trama'", iniciou.>

"Quando fui ler [o texto], ela [a personagem] estava em uma academia e falava assim: 'Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?'. […] Cara, não tenho problema nenhum, só que eu não acho justo com outras jovens que vão estar me vendo representar o papel de uma mulher gorda, sendo que eu não sou gorda. Posso não ser uma mulher padrão, mas você me colocar como uma mulher gorda…", destacou.>