REVOLTA

Fãs de Preta Gil atacam Rafael Ilha após cantora ser detonada: 'Quer aparecer com a dor alheia'

Ex-Polegar disse que cerimônia no Theatro Municipal foi “pretensiosa” e provocou revolta nas redes

A declaração de Rafael Ilha sobre o velório de Preta Gil causou revolta entre fãs da cantora. Após dizer que a cerimônia no Theatro Municipal do Rio foi “muita pretensão”, o ex-Polegar virou alvo de críticas nas redes sociais. Internautas acusaram o cantor de desrespeitar a memória da artista e tentar se promover com a repercussão da morte.>