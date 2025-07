É DE BOM TOM?

Curiosos fazem até selfie com corpo de Preta Gil em velório e fãs se revoltam: 'Falta de respeito'

Muitos fizeram vídeos e fotos do corpo da cantora

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 10:44

Fãs no velório de Preta Gil aberto ao público Crédito: Reprodução/TV Globo

O corpo da cantora Preta Gil está sendo velado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal. Com uma imensa fila de fãs, o local foi organizado com duas alas, uma para familiares e amigos próximos, e um cordão de isolamento para os fãs se despedirem sem acesso direto ao caixão.>

Apesar do momento fúnebre, o velório foi marcado por um fenômeno cada vez mais comum na era digital, mas que levanta muitas questões sobre bom senso, respeito e ética. No lado de fora do cordão de isolamento, o que mais chamou atenção foi a curiosidade mórbida das pessoas. Milhares delas chegaram diante do caixão com celular em mãos e fizeram questão de parar e fazer fotos e vídeos do corpo da cantora. >

Nas redes sociais, fãs criticaram a atitude de pessoas que gravaram e fotografaram o corpo de Preta Gil durante o velório. "Falta de respeito com a memória dela e com a família. Não é momento pra ficar filmando", escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). Outro comentário dizia: "Gente tirando foto do corpo como se fosse atração turística. Que nojo". As imagens começaram a circular ainda durante a cerimônia, gerando revolta entre admiradores da artista.>