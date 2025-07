DESPEDIDA

Emocionado, Francisco Gil presta última homenagem a Preta Gil no Theatro Municipal

Filho da cantora chegou ao Theatro Municipal, velada nesta sexta (25), no Rio de Janeiro

Francisco Gil chegou na manhã desta sexta-feira (25) ao velório de sua mãe, Preta Gil, visivelmente emocionado. O cantor foi acompanhado pela namorada, Alane Dias, até o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde está sendo realizada a despedida pública da artista, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos.>

Imagens da cantora foram exibidas em um telão de LED instalado no saguão, junto a camisas personalizadas com o rosto de Preta Gil e dezenas de coroas de flores enviadas por amigos, familiares e fãs.>

Após o velório, por volta das 15h, o corpo da cantora será levado em cortejo até a Capela Ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária. A cerimônia de despedida será restrita à família e amigos próximos e ocorrerá até as 17h, antes da cremação, conforme desejo manifestado pela própria artista em vida.>

O translado será feito em carro do Corpo de Bombeiros, passando por ruas do Centro do Rio. O trajeto escolhido seguirá pelo recém-nomeado Circuito de Blocos de Rua Preta Gil, rota oficial dos megablocos cariocas, como forma de homenagear a cantora, que foi uma das grandes responsáveis pela revitalização do Carnaval de rua da capital fluminense.>

Preta Gil lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Apesar de uma cirurgia considerada bem-sucedida, a doença evoluiu com metástases no segundo semestre de 2024. A artista localizou tumores nos linfonodos, no ureter e no peritônio, o que agravou seu quadro de saúde.>