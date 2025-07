DOLOROSO

Traída durante o câncer, Preta Gil pediu divórcio do ex-marido em cama de UTI

Cantora tomou decisão ainda durante o tratamento contra o câncer; ex-marido Rodrigo Godoy a traiu com funcionária

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:03

Preta Gil Crédito: Reprodução e Divulgação

No mesmo momento em que lutava pela vida, internada em uma UTI com septicemia, Preta Gil decidiu encerrar o casamento com Rodrigo Godoy. A cantora, que morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, revelou em vida que pediu o divórcio do ex-marido em meio à internação durante o tratamento contra o câncer. A declaração foi feita em 2023, durante entrevista à série Angélica: 50 & Tanto, no Globoplay.>

“Contrariando a tudo e a todos, eu resolvi me separar do meu marido em uma cama de UTI. Falei: ‘Eu não mereço, eu quase morri. Não posso deixar um homem voltar para a minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando’. Foi um combo desesperador”, disse a artista na época.>

Preta foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Com a gravidade do quadro, a crise no casamento ficou em segundo plano até o agravamento da sua saúde. “Fui pega de surpresa no meio do tratamento oncológico porque tive uma septicemia. Quando voltei e comecei a me sentir melhor, olhei para um lado e para outro e me vi diante da crise do meu casamento”, relatou.>

O fim da união com Godoy ganhou repercussão nacional após a revelação de que ele havia traído a cantora com a stylist Ingrid Lima, então funcionária de Preta. “Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou, e eu ainda disse que ela estava louca”, declarou Preta, ao comentar o caso. “A moral da história é: se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto.”>

Amiga de longa data, Angélica também comentou o episódio durante a série: “Nós, seus amigos, quem estava em volta, sabíamos de algumas coisas que você nem estava sabendo porque não podia. Era desesperador também. Queríamos ver você bem e, ao mesmo tempo, queríamos que você abrisse os olhos”.>