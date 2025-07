LUTO

Regina Casé fica desolada e precisa ser amparada em velório de Preta Gil

Cantora foi velada nesta sexta (25), no Rio

A atriz e apresentadora Regina Casé se emocionou bastante durante o velório de Preta Gil. Regina e Preta mantinham uma relação marcada pelo afeto e por laços quase maternais. A cantora morreu aos 50 anos no domingo (20/7), em Nova York, após longa batalha conta um câncer. >

Preta Gil foi velada nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia aberta ao público foi até as 13h, quando o espaço foi fechado apenas para familiares e amigos próximos da artista.>