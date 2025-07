LUTO

VÍDEO: Ivete Sangalo chora ao se despedir de Preta Gil em velório

Amiga íntima e incentivadora desde o início da carreira, Ivete chegou ao local acompanhada do marido, Daniel Cady

A cantora Ivete Sangalo compareceu na manhã desta sexta-feira (25) ao velório de Preta Gil, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Discreta, Ivete chegou acompanhada do marido, o nutricionista Daniel Cady, e entrou no local com óculos escuros.>