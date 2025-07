PRESENÇA

Ex-marido de Preta Gil vai ao velório da cantora no Rio de Janeiro

Rafael Dragaud foi casado com a artista no início dos anos 2000

Rafael Dragaud no velório de Preta Gil Crédito: Reprodução

Ex-marido de Preta Gil, Rafael Dragaud esteve no velório da cantora, realizado nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Os dois foram casados por oito anos, no início dos anos 2000. O roteirista foi o segundo marido da artista, após o casamento com Otávio Müller - com quem Preta teve seu único filho, Francisco Gil.>

Preta revelou que desejou ter mais filhos e chegou a engravidar duas vezes durante o relacionamento com Dragaud, mas os bebês morreram. Um deles, quando já estava no quinto mês de gestação. "Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual", contou, durante participação no podcast Mil e Uma Tretas.>

Dragaud fez uma homenagem para a ex-companheira de vida nas redes sociais após a morte. "Você foi um vento feliz que soprou no meu rosto. Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre", declarou.>