FEITA POR GOMINHO

Velório de Preta Gil tem playlist animada; veja músicas escolhidas

Cerimônia no Theatro Municipal do Rio reuniu fãs, amigos e familiares em despedida emocionante

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:00

Preta Maria Gadelha Gil Moreira Crédito: Reprodução

O velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, está sendo marcado por uma atmosfera de afeto e homenagem. Músicas escolhidas especialmente por Gominho, um dos melhores amigos da cantora, embalaram a cerimônia, que contou com um telão de LED exibindo imagens da artista e reuniu fãs, amigos e familiares no último adeus.>

A seleção musical incluía faixas como Banho de Folhas, de Luedji Luna, Emoriô, de Gilberto Gil, Acende o Farol, de Tim Maia, Chega, de Duda Beat, além de canções da diva pop Dua Lipa. Em participação no Mais Você, da TV Globo, Gominho contou que montou a playlist com músicas que os dois costumavam ouvir juntos. "A playlist que está tocando no velório é uma playlist que a gente ouvia", disse ele, emocionado.>

No programa, Gominho também explicou a decisão de deixar a casa da amiga após sua morte. Ele negou rumores de desentendimento com a família ou com Carolina Dieckmann. "Estou sentindo dor há muito tempo. Preciso reorganizar a minha vida. Ninguém me expulsou de lugar nenhum. Disseram que eu briguei com a família, que eu briguei com a Carol... Nada disso", afirmou. Durante os últimos dois anos, ele morou com Preta e acompanhou de perto as etapas do tratamento contra o câncer.>

A despedida à cantora acontece em dois momentos. A primeira parte foi aberta ao público, das 9h às 13h, no foyer do Municipal. Amigos e familiares tiveram acesso a um espaço reservado no saguão principal, onde foi instalado o telão com fotos da artista. Em seguida, o corpo foi levado de volta ao Cemitério e Crematório da Penitência, na Zona Portuária, onde está prevista a cerimônia de cremação às 17h, apenas para pessoas próximas. A escolha pela cremação foi um desejo manifestado por Preta, segundo informou a assessoria de Gilberto Gil.>

O corpo da cantora chegou ao Brasil na madrugada de quinta-feira, 24 de julho, no mesmo voo que trouxe o filho Francisco Gil, de 30 anos, a neta Sol de Maria, de 9, Flora Gil e a médica Roberta Saretta, que acompanhava a artista em Nova York. Preta Gil morreu no domingo, 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer colorretal.>