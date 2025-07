ABRIU O JOGO

Gominho fala sobre postura após morte de Preta Gil: 'Tenho certeza que ela estaria amando'

Apresentador falou ainda sobre treta com Carolina Dieckmmann

Fernanda Varela

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:22

Gominho Crédito: Reprodução

No dia do velório da cantora Preta Gil, um dos melhores amigos da cantora, o apresentador Gominho, decidiu ir ao programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga. A primeira frase do influenciador no encontro, foi sobre sua postura diante da morte da amiga.>

Preta Gil e Gominho 1 de 15

"Tudo que eu estou fazendo, tenho certeza que ela estaria amando. Se tem alguém que conhecia a Preta, era eu", disse Gominho. O apresentador reforçou que viveu três anos da doença ao lado da amiga e que sentiu a necessidade de seguir em frente e parar de viver esse sofrimento. "Eu vivi isso três anos. Muita gente disse que eu fui expulso da casa dela, que teve briga com a família, que eu briguei com a Carol (Dieckmmann), inventaram muita coisa, imagina", disse ele, reforçando que nunca existiu briga alguma com a atriz ou com os parentes de Preta.>

Gominho relembrou ainda momentos divertidos com a amiga. "Ela tinha um humor muito único. Quando ela descobriu a doença, ficava dizendo 'ah, eu não sei até quando vou viver, então vou comprar essa bolsinha sim'. Era a desculpa dela pra gastar", lembrou o amigo, que contou ainda que um dia pegou uma bolsa cara da amiga e ela disse: "Você fica bem com coisa cara, né? Eu nem vou poder usar isso no céu. Se é que eu vou pro céu, né?", riu ao lembrar.>

Preta Gil 1 de 54