CHOROU

Thiaguinho se emociona em velório de Preta Gil e é consolado por Francisco Gil

Marcelo Serrado também foi às lágrimas em cerimônia de despedida

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 11:01

Thiaguinho se emocionou em despedida de Preta Gil e foi consolado por Francisco Gil Crédito: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Thiaguinho se emocionou bastante no velório de Preta Gil, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O pagodeiro chegou à cerimônia de despedida ao lado da companheira, a influenciadora baiana Carol Peixinho, e usando óculos escuros. Ao se aproximar do caixão da cantora, o artista ficou visivelmente abalado e foi às lágrimas.>

Thiaguinho chegou a ser consolado por Francisco Gil, único filho de Preta, e pelo cantor Péricles. O ator Marcelo Serrado, outro grande amigo da cantora, também se emocionou ao encontrar com Francisco.>

O velório acontece nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, por volta das 15h. Lá, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas para familiares e amigos próximos até as 17h.

O cortejo será feito no carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo circuito de megablocos da cidade, que ganhou o nome de Preta Gil. Ela foi uma grande incentivadora do Carnaval de rua no Rio, e comandava o "Bloco da Preta".>