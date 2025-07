AMIGOS E FAMILIARES

Famosos vão usar camisa especial em velório de Preta Gil; lista tem Ivete Sangalo, Carol Dieckmann e Gominho

Cerimônia de despedida acontece nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:39

Preta Gil será enterrada em velório aberto ao público no Rio Crédito: Reprodução

Os familiares e amigos mais próximos de Preta Gil (1974–2025) vão usar uma camisa especial, personalizada, durante o velório da cantora, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. De acordo com a revista Quem, a blusa tem o rosto da artista estampado, com os dizeres: "Preta tudo. Amor sempre foi ação".>

Mais de 100 pessoas, incluindo muitos famosos, vão utilizar a peça. O portal LeoDias divulgou a relação, que tem nomes como Ivete Sangalo, Fernanda Paes Leme, Carolina Dieckmann e Gominho, além de Gilberto Gil, pai de Preta, e Francisco Gil, único filho da artista.>

Preta Gil 1 de 9

O velório acontece nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, por volta das 15h. Lá, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas para familiares e amigos próximos até as 17h. >

O cortejo será feito no carro do Corpo de Bombeiros e passará pelo circuito de megablocos da cidade, que ganhou o nome de Preta Gil. Ela foi uma grande incentivadora do Carnaval de rua no Rio, e comandava o "Bloco da Preta".>

Veja a lista divulgada pelo portal LeoDias:

2Soraya Rocha >

3Rebecca>

4Sabrina Rocha>

5Thiciana Zaher>

6Laura>

7Sol de Maria>

8Ju Ferraz>

9André Nicolau>

10Pedro Rocha>

11Helô Rocha X 2>

12Jude Paula>

13Marina Morena>

14Léo Fuchs>

15Alice Wegmann>

16César Sucupira>

17Alexandre Insfran>

18Bem Gil>

19Ana Cláudia>

20Fe Paes Leme>

21Alex Lerner>

22João Vicente>

23Bia Aydar>

24Família Gadelha(Priscila Gadelha + Gisele Henriques>

25Claudia Gadelha + Janaína + Roberta)>

26Flora>

27Gil>

28Fafa>

29Marília>

30Maria>

31Cris>

32Julia>

33Thai Fisio>

34Gominho>

35Duh>

36Lore>

37Alice Carvalho>

38Suzy Lopes>

39Malu>

40Rosane Palma>

41Naná Karabachian>

42Tom Karabachian>

43Danrlei Orrico>

44Alisson Carvalho>

45Dudu Barros>

46Mariá>

47José Gil>

48Nelson Kabarite>

49Luíz Felipe Monteiro>

50Pedro Tourinho>

51Kevin>

52Marcelo Sommer>

53Henrique Martins>

54Patrícia Romano>

55Markito Costa>

56Regina Casé>

57Paulo Henrique>

58Emilie Rey>

59Clara Buarque>

60Giovanni Bianco>

61Andrea Franco>

62Patrícia Case>

63Mari Lobo+2>

64Zé Maurício Machline>

65Chris Guimarães>

66Donata Meirelles>

67Nizan Guanaes>

68Ana Célia>

69Luana Xavier>

70Roberta saretta>

71Hugo Machado +1>

72Nathalia + 2>

73Tia Má>

74Carlos Scappini mynd + 10>

75Letícia Souza>

76Yan Acioli>

77Otávio Muller +3>

78Francisco Gil +5>

79Sabrina Sato>

80Celinho>

81Ivete>

82daniel>

83dudu farias>

84Benedita>

85jhon drops>

86Carol Dieckmann>

87Thiago Worckman>

88Mini Kerti>

89João Gil>

90Carol Rodrigues>

91Nara Gil>

92Thiago Fortes>

93Marcel>

94Danilo Faro>

95 Patrícia Pilar>

96 Amora + 1>

97 Flor Gil +5>

98Estevao>

99Malu Mader>

100 Angélica>

101 Luciano>

102 Tony Belotto>

103 bela Gil>

104 Lula certo>