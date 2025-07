LUTO

Fernanda Paes Leme chora ao falar de Preta Gil: 'Ela descansou, mas foi melhor assim pra ela'

Atriz e cantora eram amigas há mais de duas décadas

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:27

Fernanda Paes Leme e Preta Gil Crédito: Reprodução

Fernanda Paes Leme se emocionou ao falar sobre a saudade de Preta Gil, com quem tinha uma amizade há mais de duas décadas. A atriz não escondeu as lágrimas ao desembarcar no Rio de Janeiro para o velório da cantora, que acontece nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal.>

"Gente, desculpa! Eu cheguei agora aqui no Rio e estou super abalada. Acho que pisar aqui, sabendo que é para se despedir, fica um…", iniciou Fernanda, em conversa com o repórter Gabriel Rangel, do portal LeoDias, ao chegar ao Aeroporto Santos Dumont, na última quinta-feira (24).>

"Mas fica o amor, fica a vontade de viver, fica uma família incrível, um filhinho, uma neta, tantos fãs, pessoas que amam ela", continuou a atriz, mencionando Francisco Gil, único filho de Preta, fruto do casamento com o ator Otávio Muller, e a neta da cantora, Sol de Maria.>

"É muito difícil. Ela descansou, mas foi melhor assim para ela. Difícil", finalizou a atriz. Fernanda já havia homenageado a amiga nas redes sociais: "A saudade já é imensa. Como preencher o vazio que sua presença tão viva, tão colorida, tão escandalosa e tão amorosa ocupava? Não tem como".>

O velório de Preta Gil será realizado nesta sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido da própria cantora. Em seguida, o corpo da artista será levado à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, por volta das 15h. Lá, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas para familiares e amigos próximos até as 17h. >