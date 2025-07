DESPEDIDA

Famosos e familiares começam a chegar ao velório de Preta Gil no Theatro Municipal

Celebridades como Taís Araújo e Thiago Abravanel prestam últimas homenagens à cantora, velada nesta sexta-feira (25)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:29

Preta Gil faleceu no último domingo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta sexta-feira (25), amigos, familiares e fãs começaram a se reunir no Theatro Municipal do Rio de Janeiro para prestar as últimas homenagens à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, após complicações de um câncer no intestino. A cerimônia de despedida é aberta ao público e cumpre um dos desejos expressos pela artista antes de sua partida.>

Entre os primeiros a chegarem ao local estão nomes conhecidos do meio artístico. A maquiadora Soraya Rocha, que acompanhou Preta durante anos, foi uma das primeiras a comparecer. Logo depois, chegaram o empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo Faro, e o cantor Thiago Abravanel, acompanhado do marido, Fernando Poli. A atriz Taís Araújo e o ator Luís Miranda também foram fotografados ao entrarem no espaço reservado para familiares e amigos próximos.>

No saguão principal do teatro, foi montado um ambiente de homenagem com um telão de LED exibindo imagens marcantes da trajetória de Preta Gil. Apesar do forte vínculo da artista com a música, não estão previstas apresentações musicais ou trio elétrico durante o velório; escolha feita pela família, que optou por uma cerimônia mais íntima e respeitosa.>

A data escolhida para a despedida carrega um significado poderoso: 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e também o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. A coincidência com o velório de Preta, uma voz ativa na luta contra o racismo, a gordofobia e a favor da diversidade, reforça seu legado como símbolo de resistência, liberdade e amor-próprio.>

A mobilização em torno do evento também gerou ajustes no trânsito da região central do Rio. A Prefeitura bloqueou as vias próximas ao Theatro Municipal desde a noite de quinta-feira (24), garantindo segurança e organização para o fluxo de pessoas que prestariam homenagens.>

Após o velório, por volta das 15h, o corpo da cantora será conduzido em cortejo pelo Corpo de Bombeiros até o Cemitério da Penitência, onde ocorrerá uma cerimônia reservada na capela ecumênica do crematório. Apenas familiares e amigos íntimos participarão da última despedida, com previsão de encerramento às 17h.>

Ao longo de sua vida, foi figura central no movimento de carnaval de rua do Rio de Janeiro, criadora do icônico “Bloco da Preta” e eterna defensora da alegria como forma de resistência. >