VAI TER ROCK!

AC/DC volta ao Brasil após 15 anos com 3 megashows confirmados; saiba detalhes

Banda australiana fará três apresentações no Brasil com expectativa de reunir mais de 300 mil fãs

A vinda do AC/DC em 2025 será a quarta vez que o grupo pisa em palcos brasileiros. A estreia ocorreu em 1985, durante o primeiro Rock in Rio, um marco na história do festival. Já em 1996, a banda retornou com a turnê Ballbreaker, passando por São Paulo e Curitiba. A última visita foi em 2009, durante a aclamada turnê Black Ice, com apresentação única no estádio do Morumbi.>