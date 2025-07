POLÊMICA

Mulher apontada como affair da esposa de Mano Brown se defende: 'Fotos são falsas'

Empresária nega relação amorosa com Eliane Dias e diz que fotos íntimas foram publicadas após roubo de celular

Daniele Coelho usou suas redes sociais na última quarta-feira (23) para romper o silêncio e negar publicamente os rumores de um suposto envolvimento amoroso com Eliane Dias, empresária e esposa do rapper Mano Brown, do grupo Racionais MC’s. O assunto viralizou após o vazamento de fotos íntimas em que as duas aparecem abraçadas e aos beijos durante uma viagem à Disney.>

Em tom de desabafo, Daniele afirmou que é apenas amiga de Eliane e garantiu que as imagens foram divulgadas de forma maliciosa após o roubo de seu celular: “Chega. Eu não quero acabar com a vida de uma mulher com a reputação ilibada, da Eliane Dias.”>

Segundo ela, o episódio teria sido mais um capítulo turbulento de seu divórcio: “Há dois anos passo por uma vida conturbada por conta de uma separação. Três dias atrás tive meu celular roubado. Não fiz postagem nenhuma. Foi um transtorno apagar tudo o que foi publicado.”>

Daniele ainda reforçou que, mesmo que houvesse algo além da amizade entre as duas, não haveria motivo para escândalo: “Sou solteira e ela vive um relacionamento aberto. Não há razão para fofoca ou violência. Seguimos amigas, juntas.”>

As imagens que circularam nas redes sociais mostravam momentos íntimos entre Daniele e Eliane, incluindo beijos e momentos descontraídos na Disney. Supostamente, as fotos teriam sido publicadas do perfil da própria Daniele, o que ela contesta:>

"Tanta confusão é consequência do divórcio que enfrento. Já fui vítima de sequestros, agressões e agora mais um assalto onde usaram meu celular contra mim. Fotos fakes, assuntos fakes. Nossa amizade segue igual.”>

Eliane Dias, por sua vez, adotou uma postura mais direta. Em contato com a imprensa, classificou Daniele como “louca” e negou qualquer tipo de relacionamento. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a empresária também afirmou que Daniele “já fez isso com outras pessoas”.>

A assessoria de Eliane reforçou que ela não comentará o caso neste momento: “Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para proteger a imagem da empresária. Eliane está focada no desfile da Casa de Criadores, que acontece nesta sexta (25), e não se pronunciará sobre o assunto.”>