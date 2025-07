LUTO

Thiaguinho se emociona ao homenagear Preta Gil em show: 'Vou cantar por ela'

Cantor revela que pensou em cancelar apresentação no Rio, mas decidiu subir ao palco para homenagear a amiga

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de julho de 2025 às 17:05

Thiaguinho homenageia Preta Gil em show após sua morte Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em seu primeiro show após a morte de Preta Gil, o cantor Thiaguinho, de 42 anos, prestou uma homenagem emocionada à amiga durante uma apresentação no Rio de Janeiro, nesta semana. A cantora, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer, foi lembrada com carinho pelo artista antes da performance da música 'Meu Corpo Quer Você', um dos maiores sucessos da filha de Gilberto Gil. >

No palco, visivelmente comovido, Thiaguinho compartilhou com o público que cogitou cancelar o show, mas que decidiu seguir em frente por acreditar no poder da música como forma de cura. “A gente que vive de música tem essa missão: cantar em todos os momentos. Momentos felizes, momentos de saudade”, iniciou ele, em discurso compartilhado por fãs nas redes sociais.>

“Minha forma de homenageá-la é cantando. Confesso que no domingo pensei se viria ou não, mas nada me faz melhor do que cantar, em todos os momentos da vida. Quando estou triste, canto. Quando estou feliz, canto. Quando quero orar, eu canto. E hoje é um dia para isso”, declarou o cantor, ao relembrar a força da amizade entre os dois.>

Thiaguinho destacou o quanto Preta era presente em sua trajetória e falou sobre a missão que os artistas carregam ao subir no palco mesmo nos momentos de dor. “Obviamente é muito difícil sorrir, mas a nossa missão é levar música pra vocês. Vou cantar para confortar o meu e o seu coração. Homenagear uma pessoa que é mais do que especial para mim.”>

Ainda durante o show, o artista refletiu sobre o ciclo da vida, emocionado com a despedida da amiga ao mesmo tempo em que espera a chegada do seu primeiro filho com a influenciadora Carol Peixinho. “Essa semana me fez lembrar que a vida é isso: tem início, meio e fim. Pessoas que a gente ama vão chegar e outras vão partir. E a gente precisa seguir, sem nunca esquecer de quem fez parte da nossa história.”>

Preta Gil e Thiaguinho construíram uma amizade sólida ao longo dos anos, marcada por colaborações musicais e momentos de parceria dentro e fora dos palcos. “Essa pessoa faz parte da minha vida e vai fazer parte para sempre. Quantas vezes vocês me viram cantando com ela nos nossos shows?”, recordou ele, encerrando a homenagem sob aplausos.>