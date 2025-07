RELATO EMOCIONANTE

Saiba quem é Ju de Paulla, amiga de Preta Gil que acompanhou a cantora nos últimos momentos de vida; veja relato

Amiga de Preta Gil fez relato emocionante sobre momentos que cuidou e esteve com a atriz, em processo de tratamento e momentos felizes

Publicado em 23 de julho de 2025 às 17:15

Preta Gil teve uma das coisas mais ricas da vida, as amizades. Pessoas que a acompanharam desde a descoberta do câncer no intestino, em 2023, até todo seu processo de tratamento. De um lado, um fazia visitas, do outro, uma se preocupava com todas as refeições, para ter certeza que a amiga estava se alimentando bem, o que é fundamental no processo de tratamento de quimioterapia, e Preta Gil, passou por oito sessões. >

Em um ato de amor e carinho de quem faz da vida mais gostosa e do processo de tratamento mais leve, esteve Juliana de Paulla, ou Ju de Paulla, como é conhecida, principalmente nas redes sociais. A DJ e influenciadora digital acompanhou de perto e com mais presença os últimos três meses de vida de Preta Gil, em Nova York.>

Ju de Paulla deixou sua rotina no Brasil para cuidar da cantora, que passou a fazer um tratamento paliativo nos Estados Unidos, após a descoberta. Preta faleceu no último domingo (20), aos 50 anos.>

A DJ fazia parte do círculo íntimo de amizades da artista, assim como Carolina Dieckmann e Gominho. Ju chegou a ser chamada de “filha” por Preta em publicações nas redes sociais. >

Últimos momentos ao lado de Preta

Na segunda-feira (21), Ju fez um relato emocionado sobre como era ser amiga de Preta Gil, e recebeu comentários de diversas personalidades e artistas, inclusive baianos, como o ator João Vicente, a influenciadora digital Foquinha, a cantora Aila Menezes, a atriz Claudia Raia, entre outros.>

De forma poética, no relato, Ju disse que não sabe como viverá sem uma das melhores amigas, com quem passou os últimos minutos de vida de Preta. “Eu tava dormindo do seu lado todo dia e estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente. A gente estava esperançoso. A sua última palavra foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir para o Brasil e te esperava lá”, disse Ju, se referindo a volta de Preta para o Brasil, quando a cantora morreu.>

Ju contou ainda que as duas iriam em outro voo, mas sairiam na mesma hora. “Você piscou pra mim, falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Eu cheguei nos EUA com você tô voltando com você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser”, escreveu a DJ, que planejava comemorar seu aniversário junto com Preta, nesta terça-feira (22), mas o tempo não permitiu que fosse possível. No entanto, como diz o relato de seu filho, Francisco Gil, também nas redes sociais: “gente de axé, sabe que a morte não é um fim”.>

“Era numa só estrada e forte. Na estrada, agora vai faltar você, vai faltar você me chamando 362682 vezes por dia meu e de todas as variações possíveis: Jude, Diu, Diude, bestie. Mas eu prometo tentar ser forte. Eu te amo, minha luz! Bestie, eu te amo! Você lutou tanto, nós lutamos juntos. Descansa meu amor descansa! Seguiremos de mãos dadas”, finaliza na mensagem.>

Ju chegou a compartilhar nos stories do Instagram, a saga para chegar a um consenso com Preta Gil de como seria sua alimentação, um dos seus maiores prazeres em vida. Em determinado momento, ela pergunta se Preta gostaria de comer cachorro quente e ela responde taxativamente que “não”. Já, em outro momento, outra amiga diz que Preta gostaria de comer um nhoque, que escondido, Ju colocava whey de colágeno, uma opção sem sabor, para que a amiga conseguisse atingir a meta de proteínas diárias. Claro, sem que Preta soubesse, porque a cantora “odiava whey”.>

Em outra publicação nesta terça, a DJ compartilhou uma foto em que ela e a cantora correm na orla, no entanto não é possível identificar o local. “Acordar dói e ir dormir também dói! Eu já tô com muita saudade”, disse.>

Ju de Paulla falou sobre saudade de Preta Gil Crédito: Reprodução | Instagram

Amizade relembrada por internautas

A amizade entre Preta e Ju transcendeu as barreiras do íntimo e foi percebida por usuários das redes sociais. Inclusive, um post chegou a viralizar no X, antigo Twitter, ao dizer que “Ju é o sentimento mais puro de amizade que alguém pode ser por outra pessoa”. >

a judepaulla é o sentimento mais puro de amizade que alguém pode ser pra outra pessoa — ؘ (@thaixcoca) July 21, 2025

essa foi uma das notícias mais lindas que eu recebi até agora! ela era apaixonada por esse bloco dela. ir a um bloco da preta no centro do rj na época do carnaval, era quase parte obrigatória do planejamento da folia. ela fazia e lutava todo ano com gosto pra poder botar esse https://t.co/oNTUsXwdc1 — jude (@judepaulla1) July 22, 2025

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu no domingo após luta contra um câncer colorretal. A artista chegou a ser considerada curada em agosto de 2023, mas a doença voltou e se espalhou em outros órgãos. Desde maio, Preta estava em solo norte-americano, onde buscava tratamento com terapias experimentais. A cantora teve uma piora em seu quadro de saúde, desde a última quarta-feira (16).>

Nos últimos dois anos, Preta passou por diversas internações e, em uma delas, chegou a ficar quase dois meses no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, após ser submetida a uma cirurgia que durou 21 horas, para a remoção de cinco tumores. Ela também chegou a amputar o reto e usar bolsa permanente de colostomia. Preta deixou um filho, Francisco Gil, e uma neta, Sol de Maria.>

O câncer de Preta Gil (linha do tempo):

Janeiro de 2023: Diagnóstico>

Em janeiro de 2023, Preta foi diagnosticada com câncer. Ela teve um adenocarcinoma no final do intestino e começou a fazer quimioterapia.>

Março de 2023: Sepse>

No quinto ciclo de quimioterapia, em março, Preta sofreu um choque séptico causado por uma infecção generalizada de uma bactéria que entrou em seu organismo. Ela foi parar na UTI e correu risco de vida.>

Agosto de 2023: Amputação do reto>

Em março, Preta se separou do personal trainer Rodrigo Godoy, após acusá-lo de traição. Cinco meses depois, em agosto, viajou para São Paulo para seguir o seu tratamento. Ela fez sessões de radioterapia, quimioterapia oral e uma cirurgia para colocar a bolsa de ileostomia, além de ter feito uma amputação do reto.>

Novembro de 2023: Reconstrução do trato intestinal>

Em novembro de 2023, a cantora foi operada novamente, desta vez para reconstruir o trato intestinal e remover a bolsa de ileostomia. Ela teve que reaprender a evacuar com fisioterapia pélvica para fortalecer o esfíncter.>

Dezembro de 2023: Cura temporária>

Em dezembro de 2023, Preta Gil anunciou o fim do tratamento contra o câncer no intestino e anunciou que estava curada, mas alertou que ficaria em observação por cinco anos.>

Agosto de 2024: Metástase>

Em agosto de 2024, o câncer e espalhou pelo corpo de Preta voltou com metástases em quatro lugares do corpo: dois nos linfonodos, um no peritônio e um nódulo no ureter.>

Setembro de 2024: Uso de bomba portátil>

Em setembro de 2024, Preta começou a usar uma bomba portátil presa ao corpo, para poder fazer quimioterapia em casa e não precisar ficar internada.>

Novembro de 2024: Cirurgia não planejada>

Em novembro de 2024 a artista sentiu dor e precisou fazer uma cirurgia devido a uma obstrução do Duplo J - cateter para drenar a urina.>

Dezembro de 2024: Tratamento nos EUA>

Em dezembro de 2024, Preta Gil viajou até Nova York para buscar opções de tratamento fora do país. Ela se consultou com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que ela possui. Segundo Preta, esse foi um pedido dos próprios médicos brasileiros.>

Dezembro de 2024: Cirurgia para remover tumores e dois meses no hospital>

No dia 19 de dezembro de 2024, Preta Gil passou por uma nova cirurgia e removeu de cinco tumores no intestino. A recuperação foi muito lenta e delicada. A artista ficou dois meses internada em São Paulo.>

Fevereiro de 2025: Alta e alegria>

Em fevereiro, Preta foi liberada para voltar para casa. A cantora visitou Salvador, curtiu o Carnaval, tomou banho de mar e se divertiu com amigos. Foi um mês de alegria.>

Março de 2025: Internação em Salvador>

12 de Maio de 2025: Preta Gil desembarca nos Estados Unidos para dar seguimento ao tratamento contra o câncer com terapias alternativas e experimentais.>

Pouco depois do Carnaval, no dia 8, Preta precisou ser internada no Hospital Aliança, em Salvador. Ela teve uma infecção urinária, mas se recuperou bem. No fim do mês, a artista participou de um programa de TV e contou que não havia mais chance de cura para a sua doença no Brasil e que tentaria novas terapias nos EUA.>

Abril de 2025:>

No dia 2, Preta foi internada no Rio de Janeiro. A assessoria informou que a cantora estava na unidade médica para fazer uso de medicamentos de uso hospitalar. No dia 6, ela foi transferida em uma UTI aérea para São Paulo, onde daria seguimento ao seu tratamento. Já em 16 de abril, a artista teve alta.>

Maio de 2025:>

Em maio de 2025, Preta Gil foi novamente internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e ajustes no tratamento contra o câncer. Após uma semana, no dia 7, recebeu alta e compartilhou nas redes sociais que estava se fortalecendo para iniciar uma nova etapa do tratamento fora do país. No dia 12, embarcou para os Estados Unidos com destino a Washington, onde continuaria o tratamento. Antes da viagem, reuniu amigos e familiares em um almoço de despedida. Já no dia 13, Preta chegou a Washington e informou que teria uma consulta médica no dia seguinte, marcando o início dessa nova fase nos cuidados com a saúde.>

Velório e funeral>

Após cerimônia de despedida, na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, entre 9h e 13h, o corpo de Preta Gil será cremado em cerimônia íntima. A escolha do local do velório foi um pedido da artista.>

De acordo com a revista Quem, a cremação acontecerá em uma cerimônia fechada e reservada aos amigos e familiares da cantora, às 14h, na capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária da cidade. >

