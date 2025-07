AMIGOS E FAMILIARES

Corpo de Preta Gil será cremado em cerimônia íntima; capela sai por R$ 5,5 mil

Velório acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e vai ser aberto ao público

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de julho de 2025 às 14:50

Preta Gil será enterrada em velório aberto ao público no Rio Crédito: Reprodução

O corpo de Preta Gil será cremado após a cerimônia de despedida, na próxima sexta-feira (25). O velório da cantora acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no mesmo dia, das 9h às 13h. A escolha do local foi um pedido da artista.>

De acordo com a revista Quem, a cremação acontecerá em uma cerimônia fechada e reservada aos amigos e familiares da cantora, às 14h, na capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária da cidade. >

Capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência 1 de 7

Segundo a assessoria de comunicação de Gilberto Gil, a opção de cremação foi um pedido da própria Preta Gil à família. Ainda segundo o veículo, o corpo da cantora está previsto para chegar ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (24). Em seguida, seguirá para o laboratório do crematório, onde será preparado para o velório.>

Na mesma capela, aconteceram despedidas de famosos como Ney Latorraca, Françoise Fourton, Milton Gonçalves, Marli Sampaio (mãe da promoter Carol Sampaio), MC Marcinho, Aracy Balabanian, Gloria Maria, Elizangela, e Pedro Paulo Rangel, entre outros. O custo da capela é a partir de R$ 5,5 mil, dependendo do tipo de serviço contratado.>

Detalhes da capela

A capela ecumênica 1 do Crematório e Cemitério da Penitência é tipo anfiteatro com 150 poltronas. Lá, há um serviço de cerimonialistas que atendem aos pedidos da família ou responsável pelo velório. De acordo com a Quem, já houve roda de pagode, coquetel e uma festa de 15 anos com direito a valsa.>

O software que comanda o momento da cerimônia tem, atualmente, seis opções de vídeos com mais de mil imagens e música, com duração de cinco minutos. Há uma projeção de imagens da natureza com sons e luz e chuva de pétalas de rosa.>

As últimas fotos de Preta Gil 1 de 16