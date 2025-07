EXPANSÃO

Academia, salão, lago: Virginia Fonseca surpreende ao mostrar obra milionária em mansão

Influenciadora mostrou evolução das obras em condomínio de luxo em Goiânia

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (23) ao mostrar o andamentos das obras milionárias que está realizando sua mansão em condomínio de luxo de Goiânia. Através dos Stories do Instagram, a loira mostra exibiu a construção de uma academia, espaço para ballet, deck, um lago privativo e ainda comentou sobre uma quadra de tênis que fará farte da reforma. As obras ocupam dois lotes do condomínio de propriedade da famosa. >