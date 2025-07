FAMOSOS

Cantor largou as drogas após ser xingado por cavalo durante 'conversa'; entenda

Vocalista do Black Sabbath morreu aos 76 anos; caso inusitado está relatado em biografia da banda

Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, parou de usar drogas após bater um papo de uma hora com um cavalo e ser xingado por ele. Isso mesmo. O cantor, que morreu na última terça-feira (22), aos 76 anos, tem uma trajetória marcada por décadas de luta contra o vício em álcool e drogas, e um episódio inusitado, narrado em sua biografia, teria sido decisivo para a virada.>

Segundo o próprio Ozzy, ele decidiu parar de usar LSD após a experiência com o animal. "Eu costumava engolir punhados de comprimidos de cada vez. O fim veio quando voltamos para a Inglaterra. Tomei 10 comprimidos de ácido, depois fui passear em um campo. Acabei ficando lá conversando com esse cavalo por cerca de uma hora. No final, o cavalo se virou e disse para eu me foder. Para mim, chega", disse o cantor.>