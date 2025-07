LUTO

Ozzy Osbourne morre aos 76 anos, semanas após show de despedida com o Black Sabbath

Lenda do heavy metal faleceu cercado pela família após se apresentar em sua cidade natal, Birmingham

Fernanda Varela

Publicado em 22 de julho de 2025 às 15:24

Ozzy Osbourne o 'Príncipe das Trevas' Crédito: Divulgação

O cantor Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e fundador do Black Sabbath, morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. A morte foi confirmada pela família em comunicado à imprensa britânica. O artista faleceu semanas após subir ao palco pela última vez em Birmingham, sua cidade natal, durante um show que marcou sua despedida oficial dos palcos.>

“É com uma tristeza que palavras não conseguem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava cercado pela família e envolto em amor”, diz o comunicado divulgado por seus familiares.>

A última apresentação do artista aconteceu menos de três semanas antes, no Villa Park, onde foi homenageado por amigos e bandas que marcaram sua trajetória, como Metallica e Guns N' Roses. Do trono que ocupou no palco, emocionado, Ozzy agradeceu: “Vocês não fazem ideia do que estou sentindo. Obrigado do fundo do coração.”>

Ozzy ficou conhecido por sua voz inconfundível e estilo irreverente. Com o Black Sabbath, revolucionou o rock dos anos 1970, lançando clássicos como Paranoid, War Pigs e Iron Man. Em carreira solo, seguiu como fenômeno com sucessos como Crazy Train e Changes.>

Além da música, tornou-se figura popular no início dos anos 2000 com o reality The Osbournes, da MTV, que mostrava a vida caótica ao lado da esposa Sharon e dos filhos Kelly e Jack.>

Nos últimos anos, enfrentou sérios problemas de saúde. Diagnosticado com Parkinson, também sofreu complicações após uma queda em 2019. Apesar das dificuldades, insistiu em realizar um último espetáculo para os fãs. O evento em Birmingham foi anunciado no início de 2025 por Sharon Osbourne, que afirmou que o marido queria um "adeus perfeito".>

Ao longo da carreira, Ozzy foi duas vezes introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame, com o Black Sabbath e como artista solo. Recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e outra em Birmingham, além de prêmios como o Ivor Novello, cinco Grammys e o título de “Lenda Viva” da Classic Rock Magazine.>