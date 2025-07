'ASSUNTO MUITO IMPORTANTE'

Filha de Júnior Lima é diagnosticada com síndrome rara: 'Muito sério'

Lara, de 3 anos, já está em tratamento; pais acharam que era alergia

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de julho de 2025 às 14:10

Júnior Lima e Mônica Benini Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Júnior Lima e a esposa, Mônica Benini, usaram as redes sociais, nesta terça-feira (22), para informar que a filha mais nova do casal, Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma condição rara nos rins, a Síndrome Nefrótica. O distúrbio nos vasos sanguíneos renais faz com que o corpo excrete proteína em excesso na urina. Isso pode levar a inchaço, níveis baixos da proteína albumina e colesterol elevado.>

"Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. Ela já está em tratamento e está respondendo superbem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", escreveu Júnior, em uma publicação em conjunto com a esposa no Instagram.>

"Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações para a Larinha", completou.>

Segundo os pais, o primeiro sintoma de Lara foi um inchaço no olho. "A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava e a gente levou em médico, em alergista, em pediatra. Ela chegou a tomar medicação para alergia", explicou Mônica, no vídeo publicado.>

"Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que na verdade a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins. É muito sério, se não tratado", disse Júnior.>

"O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem o tratamento. Ela tá super bem, tá se recuperando, tá em remissão", seguiu o músico.>

O cantor assegurou seus fãs de que os shows de sua turnê "Solo" devem seguir como programado. Mas, como o tratamento deixa Lara com imunidade baixa, alguns cuidados serão tomados.>