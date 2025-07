POLÊMICA

'Casal da traição' no show do Coldplay: mulher que filmou momento revela se ganhou dinheiro

Grace Springer gravou vídeo que expôs suposto caso extraconjugal; registro bateu mais de 124 milhões de visualizações

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando um suposto casal de amantes sendo flagrado no telão durante um show do Coldplay continua rendendo assunto e, desta vez, quem resolveu falar foi a própria autora da gravação, Grace Springer. >

Em entrevista ao programa This Morning, da emissora britânica ITV, nesta segunda-feira (21), Grace contou que estava apenas tentando aparecer na clássica brincadeira da "kiss cam" , quando acabou captando um dos momentos mais comentados da turnê. Ao invés do seu rosto, a câmera mostrou um casal que, segundos depois de aparecer abraçado no telão, se soltou rapidamente e virou o rosto, comportamento que imediatamente levantou suspeitas.>

O vídeo, que já ultrapassa 124 milhões de visualizações, acabou revelando que os dois protagonistas da cena seriam Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, chefe do RH da mesma companhia . A grande polêmica? Ambos seriam casados; mas com outras pessoas.>

Com o nome do executivo ganhando repercussão, a empresa Astronomer divulgou um comunicado no sábado (19) confirmando que Andy Byron pediu demissão do cargo. Dias antes, a companhia já havia informado seu afastamento e a nomeação de um CEO interino, DeJoy.>