15 anos sem Rafael: Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho e relembra tragédia

Apresentadora compartilhou texto comovente sobre o filho, morto em 2010, e falou sobre dor, amor e aprendizado

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, de 68 anos, emocionou os seguidores neste domingo (20) ao publicar uma homenagem tocante ao filho Rafael Mascarenhas, que morreu há 15 anos em um trágico acidente no Túnel Acústico, no Rio de Janeiro, hoje renomeado em homenagem ao jovem. >

Na publicação, Cissa refletiu sobre a dor da perda e a força do amor incondicional: “Datas. Muito simbólicas e também dolorosas. Hoje, 15 anos do aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma, aceitação e gratidão. Acima de tudo, AMOR IMENSO, infinitude de aprendizado e luz”, escreveu.>

A apresentadora finalizou com uma declaração comovente: “Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo, meu amor. 15 anos de luz que você nos traz, sempre.”>

O acidente >

Rafael tinha apenas 18 anos quando foi atropelado, em 20 de julho de 2010, enquanto andava de skate com amigos no interior do Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio. O túnel estava fechado para manutenção no momento, mas um carro acessou a via de forma ilegal pela contramão, atingindo o jovem.>

O motorista, Rafael Bussamra, tentou fugir do local com a ajuda do pai, Roberto Bussamra, que ainda tentou subornar policiais para encobrir o crime. A justiça levou mais de uma década para concluir o caso, e somente em 2023, os dois foram condenados e presos.>

Cissa, que durante todos esses anos lutou por justiça e por manter viva a memória do filho, comemorou a sentença na época, afirmando que era um passo importante para sua paz como mãe.>