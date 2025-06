BASTIDORES DA MPB

Quem é Yara Neiva? Conheça a mulher que viveu trisal com Ney Matogrosso e Cazuza

Empresária foi a responsável pela aproximação dos dois maiores ícones da música brasileira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de junho de 2025 às 23:30

Quem é Yara Neiva? Conheça a mulher que viveu trisal com Ney Matogrosso e Cazuza Crédito: Reprodução

O filme “Homem com H”, sobre a vida de Ney Matogrosso, reacendeu a curiosidade do público sobre momentos íntimos e pouco conhecidos da trajetória do cantor. Um deles é o relacionamento a três vivido por ele, Cazuza e uma figura até então discreta: Yara Neiva, empresária milionária e peça-chave na aproximação dos dois artistas. >

Descrita como uma mulher sofisticada e à frente de seu tempo, Yara foi muito mais do que uma amiga: foi confidente, amante e elo afetivo entre Ney e Cazuza. A revelação do trisal surpreendeu o público, mas para os envolvidos, a relação era natural e descomplicada.>

“Não tinha esse papo de rótulo naquela época”, brincou Ney em entrevista recente.>

De acordo com “Ney – A Biografia” (Companhia das Letras), foi Yara quem apresentou Cazuza ao cantor, em um encontro na casa de Ney, nos anos 1980. Na ocasião, Ney preparava um cigarro quando Yara anunciou que o filho de João Araújo estava lá embaixo. "Pode subir", respondeu Ney, sem hesitar.>

O encontro fluiu. Cazuza sentou-se no chão, Ney na cama. Entre conversas e trocas filosóficas, o cantor do Barão Vermelho lançou: “Você me beija?” e Ney teria respondido: “Por que não?”>

Assim começava um envolvimento que fugia dos padrões convencionais. Segundo o próprio artista, não havia ciúme, cobrança ou imposição, uma liberdade que marcou a relação entre os três.>

Uma amizade que virou amor >

Yara e Cazuza também tiveram um início peculiar: se conheceram na praia, quando a filha da empresária começou a brincar com o cachorro do cantor. A aproximação resultou em um almoço e, logo, em uma conexão profunda.>

“Era um tempo em que transar sem rótulo não era tabu”, diz um trecho do livro.>

O tema voltou à tona após uma entrevista da atriz Caroline Abras, que interpreta Yara no longa. Em conversa com Tati Bernardi no podcast Desculpa Alguma Coisa, Abras contou que se surpreendeu com a resposta de Ney ao perguntar sobre o tipo de relação que tinham: “Era fluido. Eu ficava com o Cazuza, a Yara ficava comigo, e a gente também ficava junto.”>

Ao ser questionado se havia algum tipo de ciúme, Ney foi direto: “Carol, a gente achava que tinha inventado a roda com esse papo de relacionamento aberto. Imagina, isso tudo já rolava.”>

Yara Neiva: a mulher por trás da história >

Com trajetória de sucesso no mundo dos negócios, Yara Neiva passou a ser conhecida não só por sua carreira, mas também por sua conexão com dois dos maiores nomes da MPB. Discreta, ela sempre se manteve longe dos holofotes.>

Com a estreia do documentário e os depoimentos de quem viveu a história, a participação de Yara como elo afetivo e emocional entre Ney e Cazuza tem ganhado o destaque que merece.>