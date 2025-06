POLÊMICA NAS REDES

Digão, do Raimundos, causa revolta ao debochar de morte de Juliana Marins

Cantor ironizou tragédia envolvendo brasileira na Indonésia e publicou foto da mochila da vítima com broche "Ele não"

O vocalista e guitarrista da banda Raimundos, Digão, foi duramente criticado nas redes sociais após ironizar a morte da brasileira Juliana Marins , que caiu de um penhasco durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. Em uma publicação feita nos stories do Instagram, o músico exibiu uma foto da mochila da jovem, que carregava um broche com a frase “Ele não”, símbolo de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). >

Juliana desapareceu no sábado, 21, ao se separar do grupo com o qual fazia trilha no vulcão. Dois dias depois, um drone localizou a jovem imóvel a 500 metros do ponto da trilha. O resgate demorou cerca de quatro dias para içar o corpo até o topo do penhasco, a 650 metros de altitude. A morte foi confirmada na manhã de terça-feira, 24, pelas redes sociais da família, que havia se mobilizado para pressionar as autoridades locais por agilidade no socorro.>