EXPERIÊNCIA EXÓTICA

Escorpião, gafanhoto e grilo: veja o que Gio Ewbank e Bruno Gagliasso experimentaram em viagem a Tailândia

Casal compartilhou a experiência em um vídeo postado no Instagram

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso mostraram que quando viajam, fazem questão de viver, de fato a experiência. O casal, que está em Bangkok, na Tailândia, viveu uma experiência gastronômica um tanto exótica. Eles compartilharam nas redes sociais um vídeo do passeio que fizeram em Chinatown com a guia. "Nossa guia Joy nos levou pra conhecer Chinatown e claro, comer os famosos insetos aqui na Tailândia! E aí? Vocês teriam coragem? Qual vocês não experimentariam de jeito nenhum?" Lá, eles foram convocados para provarem iguarias comuns aos locais, como escorpião, centopeia, grilo, bicho de seda e gafanhoto. Antes de encararem a experiência, Gio questiona: "Quero ver se a gente vai ter coragem de comer os insetos". >

Ao ser questionada pelo marido, se ela iria comer, Gio responde que iria tentar e, em seguida, provoca: "vai comer escorpião". Entrando no clima da experiência um tanto exótica para os padrões brasileiros, Bruno diz que vai comer o que tiver que comer. Ao ver o escorpião exposto, espetado num palito tipo de churrasco, a mãe de Titi, Bless e Zyan pergunta de imediato: "tem que comer a barriga dele?". De prontidão, a guia explica que tem que tirar a casca do artrópode.>

Bruno chega a comentar, enquanto mastiga um dos insetos, que no começo é bom, mas depois... Ao ouvir a declaração do marido, a apresentadora ressalta que fruta ele não come, por ter nojo, já o gafanhoto... Enquanto mordia um pedaço do escorpião, Bruno ainda reclamou que era muito duro. Já Gio Ewbank experimentou apenas o bicho de seda. Ela não conseguiu provar os outros. Nos comentários, os fãs se divertiram com os artistas. Ao ver a cena, uma seguidora comentou: "Adoro esses vídeos". A experiência foi aprovada pelos seguidores: "A cara entrega que o sabor estava delicioso", brincou outra. "Corajosos", completou mais uma>