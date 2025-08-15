CONFIRA!

Em meio a prisão de Hytalo, advogado diz que abandonou defesa por 'conflito de interesse' do influencer com clientes

Influenciador paraibano e marido, Israel Nata - o Euro - foram presos nesta sexta

Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 22:14

influencia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Exclusivo! Em meio a confusão sobre a prisão de Hytalo Santos na manhã desta sexta-feira (15), o advogado Rinaldo Mouzalas, que realizava a defesa do influenciador digital, voltou a se pronunciar sobre desistência de continuar na empreitada judicial para liberação das redes sociais e outras questões judiciais relacionadas ao paraibano.



Ao Jornal CORREIO, o advogado informou que a desistência se deu por causa de “conflito do influenciador com o interesse de outros clientes”.

“Renunciamos ao patrocínio da causa porque concluímos que ele gerava conflito com os interesses de outros clientes do escritório”, disse o advogado.

Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, Rinaldo Mouzalas é sócio na Mouzalas Azevedo Advocacia, uma empresa que surgiu a partir de uma amizade e parceria entre o profissional e outro advogado, Valberto Azevedo.

Rinaldo é Conselheiro Federal da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), além de doutor pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Além de professor de Direito na mesma instituição, além de participar de outros órgãos de advocacia.

A vasta experiência na área do Direito ao longo da vida foram de suporte e compasso para trilhar um caminho de sucesso que o levou a conquistar diversos clientes. Estes, por sua vez, tinham relações de conflito de interesse em relação ao influenciador Hytalo, que envolve questões judiciais distintas, o que se tornou agravante após diversos julgamentos que pesam sobre o influencer.

Hytalo, que foi apontado como pessoas que usa da imagem de menores de idade para se promover em processo intitulado como adultização, teve seu caso enquadrado nesta sexta pelo crime de tráfico humano, além de exploração infantil. O influencer é investigado pelo Ministério Público.

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram detidos em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, após a 2.ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba, expedir os mandados de prisão.