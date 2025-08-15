Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em meio a prisão de Hytalo, advogado diz que abandonou defesa por 'conflito de interesse' do influencer com clientes

Influenciador paraibano e marido, Israel Nata - o Euro - foram presos nesta sexta

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 22:14

influencia
influencia Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Exclusivo! Em meio a confusão sobre a prisão de Hytalo Santos na manhã desta sexta-feira (15), o advogado Rinaldo Mouzalas, que realizava a defesa do influenciador digital, voltou a se pronunciar sobre desistência de continuar na empreitada judicial para liberação das redes sociais e outras questões judiciais relacionadas ao paraibano.

Hytalo Santos

Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Hytalo Santos por Reprodução
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Felca e Hytalo Santos por Reprodução | Redes Sociais
Hytalo Santos e o noivo por Reproducao
1 de 13
Hytalo Santos por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

Felca se pronuncia sobre prisão de Hytalo Santos e faz revelação sobre investigações

Oito celulares, Land Rover e silêncio: polícia detalha prisão de Hytalo Santos e do marido

Hytalo Santos e marido deram iPhone de R$ 10 mil em convites de casamento; famosos não apareceram

Felca é exaltado após prisão de Hytalo Santos, mas especialistas alertam: 'Não foi o único'

Ao Jornal CORREIO, o advogado informou que a desistência se deu por causa de “conflito do influenciador com o interesse de outros clientes”.

“Renunciamos ao patrocínio da causa porque concluímos que ele gerava conflito com os interesses de outros clientes do escritório”, disse o advogado.

Com mais de 30 mil seguidores no Instagram, Rinaldo Mouzalas é sócio na Mouzalas Azevedo Advocacia, uma empresa que surgiu a partir de uma amizade e parceria entre o profissional e outro advogado, Valberto Azevedo.

Rinaldo é Conselheiro Federal da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), além de doutor pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Além de professor de Direito na mesma instituição, além de participar de outros órgãos de advocacia.

A vasta experiência na área do Direito ao longo da vida foram de suporte e compasso para trilhar um caminho de sucesso que o levou a conquistar diversos clientes. Estes, por sua vez, tinham relações de conflito de interesse em relação ao influenciador Hytalo, que envolve questões judiciais distintas, o que se tornou agravante após diversos julgamentos que pesam sobre o influencer.

Hytalo, que foi apontado como pessoas que usa da imagem de menores de idade para se promover em processo intitulado como adultização, teve seu caso enquadrado nesta sexta pelo crime de tráfico humano, além de exploração infantil. O influencer é investigado pelo Ministério Público.

Hytalo e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram detidos em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, após a 2.ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba, expedir os mandados de prisão.

A atual defesa de Hytalo e Israel, alega a inocência dos dois, e afirmou em nota que aguarda os próximos passos para saber a real motivação para a prisão do casal. Quem representa a defesa dos dois é o advogado Felipe Cassimiro.

Leia mais

Imagem - Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Confira 5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Imagem - Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Imagem - Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

Mais recentes

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
Imagem - VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’
Imagem - Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
01

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Imagem - É hoje! Veja quais signos terão mudanças importantes em 15 de agosto
02

É hoje! Veja quais signos terão mudanças importantes em 15 de agosto

Imagem - 'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV
03

'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV

Imagem - Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet
04

Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet