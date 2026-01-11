CINEMA

Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Brasil concorre a três estatuetas

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:26

Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

Wagner Moura pode voltar a colocar o Brasil no centro das atenções do cinema mundial e garantir, pelo segundo ano seguido, uma estatueta do Globo de Ouro para o país. O ator concorre ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto, produção dirigida por Kleber Mendonça Filho. A cerimônia acontece neste domingo (11), em Los Angeles, e também celebra o desempenho do longa brasileiro, que recebeu outras duas indicações de peso: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Na disputa pela estatueta de Melhor Ator em Drama, Wagner Moura enfrenta uma concorrência de peso, formada por Joel Edgerton, indicado por Sonhos de trem; Michael B. Jordan, por Pecadores; Oscar Isaac, por Frankenstein; Dwayne Johnson, por Coração de lutador: The Smashing Machine; e Jeremy Allen White, por Springsteen: Salve-me do desconhecido.

Já O Agente Secreto terá desafios importantes nas categorias em que concorre. Em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o longa brasileiro disputa o prêmio com Foi Apenas um Acidente (França), A Única Saída (Coreia do Sul), Valor Sentimental (Noruega), Sirat (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).