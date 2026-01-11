Acesse sua conta
Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Brasil concorre a três estatuetas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:26

Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' Crédito: Reprodução

Wagner Moura pode voltar a colocar o Brasil no centro das atenções do cinema mundial e garantir, pelo segundo ano seguido, uma estatueta do Globo de Ouro para o país. O ator concorre ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em O Agente Secreto, produção dirigida por Kleber Mendonça Filho. A cerimônia acontece neste domingo (11), em Los Angeles, e também celebra o desempenho do longa brasileiro, que recebeu outras duas indicações de peso: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Na disputa pela estatueta de Melhor Ator em Drama, Wagner Moura enfrenta uma concorrência de peso, formada por Joel Edgerton, indicado por Sonhos de trem; Michael B. Jordan, por Pecadores; Oscar Isaac, por Frankenstein; Dwayne Johnson, por Coração de lutador: The Smashing Machine; e Jeremy Allen White, por Springsteen: Salve-me do desconhecido.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Já O Agente Secreto terá desafios importantes nas categorias em que concorre. Em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o longa brasileiro disputa o prêmio com Foi Apenas um Acidente (França), A Única Saída (Coreia do Sul), Valor Sentimental (Noruega), Sirat (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Na categoria de Melhor Filme de Drama, a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho aparece ao lado de títulos de grande repercussão internacional, como Frankenstein, Hamnet, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental e Pecadores.

