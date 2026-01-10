Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em entrevista ao NYT, Wagner Moura critica Bolsonaro e explica porque diz 'não' a Hollywood

Baiano falou do filme O Agente Secreto e diz que não quer estereotipar atores latinos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 20:16

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar
Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

Em entrevista publicada neste sábado (10) pelo jornal norte-americano The New York Times, o ator baiano Wagner Moura discutiu a política brasileira, sua carreira no cinema, a repercussão de O Agente Secreto e a temporada de premiações internacionais.

O ator comentou sobre o sucesso do filme, que revisita os problemas vividos pelo Brasil durante a ditadura militar (1964-1985): "Nós vendemos um milhão de ingressos, é um grande sucesso. E eu amo o fato de que o filme foi lançado no Brasil em um momento em que finalmente estamos ficando quites com a nossa memória."

O jornal destacou ainda a trajetória de Moura, desde as novelas até o estrelato com Tropa de Elite, descrevendo-o como animado, opinativo, com senso de humor irreverente, rosto de garoto, cabelos grisalhos e voz profunda e ressonante, quase como um efeito especial.

Baiano foi destaque no NYT
Baiano foi destaque no NYT Crédito: Reprodução

Wagner Moura e a carreira internacional

Sobre sua carreira internacional, Moura revelou ter recusado papéis em Hollywood após a repercussão de Narcos, embora não tenha citado nomes. "Talvez seja um tipo de coisa anticolonialista. Eu nunca fiz nada por dinheiro ou porque era uma grande coisa de Hollywood que todo mundo vai assistir. E especialmente depois de Narcos, eu não quero fazer nada que vá estereotipar latinos", disse. Ele explicou que seus empresários se surpreendiam com a decisão: "Eles diziam: ‘Ah, você é um ator brasileiro, deveria estar feliz com aquela oferta’. E tinha uma parte de mim que sentia um tipo de prazer em dizer: ‘Eu não vou fazer isso’".

Moura reforçou que quer os mesmos tipos de personagens que atores americanos da sua idade interpretam. "Quero interpretar personagens chamados Michael que falam da forma como eu falo", afirmou, creditando sua firmeza a seu pai, sargento da Aeronáutica: "Não quero me vender como uma bússola moral, mas eu me mantenho sobre quem eu sou e as coisas que acredito serem certas. Eu tenho quase 50 anos, então f***-se."

Veja outros momentos e trabalhos de Wagner Moura

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram
Sessão de "Um Julgamento", nova peça de Wagner Moura com sessões em Salvador por Reprodução/Instagram/@caiolirio
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução / Redes sociais
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador por Reprodução/Instagram
Wagner Moura por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Ingressos para peça de Wagner Moura começam a ser vendidos nesta quarta (24) por Elias Dantas
Wagner Moura por Bob Wolfson/divulgação
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador por Reprodução / Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Ato no Cristo por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura por Victor Juca
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
A pousada Pretoca foi o local escolhido por Lázaro Ramos e Wagner Moura para uns dias de descanso na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Vladmir, Sáadia Lima e Wagner Moura por redes sociais/reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Fernanda Torres em Saneamento Básico por DivulgaçÃO
Carlinhos Brown e Wagner Moura por Mariana Guimarães/Reprodução
Wagner Moura em cena de Praia do Futuro por Reprodução
Motorista tira selfie com Vladmir Brichta e Wagner Moura por Reprodução / Redes Sociais
Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta por Reprodução
Wager Moura na CCXP 24 por Reprodução
Wagner Moura e Sandra Oh estarão na CCXP por Shuterstock
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura e filho por Redes sociais
Wagner Moura e amigos por Redes sociais
Wagner Moura por Redes sociais
Wagner Moura e Fernanda Cândido por Divulgação
Wagner Moura ensina americanos a sambar por Reprodução
Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Humberto Carrão por Reprodução
Wagner Moura, Selton Mello e Humberto Carrão por Redes sociais
Wagner Moura e Lázaro Ramos por O Paí Ó / Globo Filmes
Wagner Moura estrá no filme dirigido por Alex garland por divulgação
Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória por Reprodução
Wagner Moura, Mariana Ximenes e Rodrigo Freire por Reprodução / Redes sociais
"Guerra Civil", filme com Wagner Moura, lidera bilheteria em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos por Divulgação/A24
Wagner Moura no The View por Reprodução
Pôster de Guerra Civil com Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Whoopi Goldberg por Redes sociais
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
Wagner Moura recebe faixa-marrom de jiu-jitsu e é parabenizado por mestre das celebridades de Hollywood por Reprodução
1 de 67
Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram

O ator também comentou a temporada de premiações, lembrando que a “campanha é intensa”. Ele disputa o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama neste domingo (11), e especialistas mencionados pelo NYT acreditam que ele pode conquistar sua primeira indicação ao Oscar, colocando-o ao lado de nomes como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet e Michael B. Jordan.

Wagner Moura critica Trump e Bolsonaro

Em relação à política, Moura fez comparações entre Jair Bolsonaro (PL) e Donald Trump, destacando a semelhança na reação dos dois após serem derrotados nas urnas e instigarem apoiadores a atos violentos. Ele, porém, enfatizou que as instituições brasileiras agiram de forma rápida e firme: "Foi fascinante a forma com a qual o Brasil foi super rápido em mandar as pessoas para a cadeia, encontrar os financiadores, e cassar os direitos políticos de Bolsonaro. As instituições no Brasil são mais fortes que as dos Estados Unidos? Eu acho que não. Mas na minha opinião isso aconteceu porque os brasileiros sabem o que é uma ditadura."

Moura criticou ainda o grupo político de Bolsonaro e a retórica usada contra artistas: "Quando eles dizem que os artistas são uma elite intelectual que está contra o povo, as pessoas compram isso. É como o antigo manual do fascismo, onde eles atacam a imprensa, os artistas, as universidades, coisas assim. E foi muito efetivo. Uma parte da sociedade brasileira olha para a gente como se fôssemos comunistas." Ele concluiu com uma reflexão histórica: "Todos eles vão embora, é apenas uma onda. Bolsonaro agora está na cadeia, então nos livros de história ele será o fascista eleito pelos brasileiros que tentou um golpe de Estado. Enquanto isso, Caetano Veloso sempre será Caetano Veloso."

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Wagner Moura ironiza premiação ao anunciar Melhor Filme no Critics Choice Awards e viraliza

VÍDEO: Wagner Moura ironiza premiação ao anunciar Melhor Filme no Critics Choice Awards e viraliza

Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Imagem - Wagner Moura e Alice Braga se reúnem com a família Gil em Salvador; veja

Wagner Moura e Alice Braga se reúnem com a família Gil em Salvador; veja

Tags:

Wagner Moura

Mais recentes

Imagem - Relembre cinco das novelas marcantes de Manoel Carlos

Relembre cinco das novelas marcantes de Manoel Carlos
Imagem - Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica

Osba transforma o arrocha em concerto sinfônico e emociona o público na Concha Acústica
Imagem - Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

Nova casa e experiência ampliada: como será a 25ª edição do Festival de Verão

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa