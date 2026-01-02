Acesse sua conta
Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Ator brasileiro divide destaque com nomes de peso de Hollywood na primeira edição de 2026 da revista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 21:35

Wagner Moura aparece em capa da The Hollywood Reporter e entra na corrida pelo Oscar 2026
Wagner Moura aparece em capa da The Hollywood Reporter e entra na corrida pelo Oscar 2026 Crédito: Reprodução

O brasileiro Wagner Moura começou 2026 em evidência no cenário internacional. O ator é um dos destaques da primeira edição do ano da revista The Hollywood Reporter, que reuniu grandes nomes do cinema mundial apontados como fortes candidatos ao Oscar pela primeira vez na carreira.

A publicação estampou sete estrelas consideradas A-list na atual temporada de premiações. Além de Moura, aparecem na capa Adam Sandler, Michael B. Jordan, Jacob Elordi, Jeremy Allen White, Mark Hamill e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o grupo representa uma nova fase de reconhecimento para artistas que já acumulam trajetórias consolidadas, mas ainda não conquistaram a estatueta da Academia.

Aos 49 anos, Wagner Moura vive um dos momentos mais relevantes de sua carreira. Ele é apontado como aposta ao Oscar por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. As indicações oficiais da Academia serão anunciadas no dia 22 de janeiro, enquanto a cerimônia está marcada para 15 de março de 2026.

Wagner Moura

Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura por Victor Jucá
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional por Divulgação / A24
1 de 17
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação

Na atual temporada de premiações, o ator brasileiro já alcançou feitos históricos. Moura recebeu duas indicações no Critics Choice Awards 2026 em categorias diferentes. Ele concorre como Melhor Ator por O Agente Secreto e como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada pelo trabalho em Ladrões de Drogas, reforçando sua versatilidade e força no mercado internacional.

Wagner Moura

