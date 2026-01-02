Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 21:35
O brasileiro Wagner Moura começou 2026 em evidência no cenário internacional. O ator é um dos destaques da primeira edição do ano da revista The Hollywood Reporter, que reuniu grandes nomes do cinema mundial apontados como fortes candidatos ao Oscar pela primeira vez na carreira.
A publicação estampou sete estrelas consideradas A-list na atual temporada de premiações. Além de Moura, aparecem na capa Adam Sandler, Michael B. Jordan, Jacob Elordi, Jeremy Allen White, Mark Hamill e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o grupo representa uma nova fase de reconhecimento para artistas que já acumulam trajetórias consolidadas, mas ainda não conquistaram a estatueta da Academia.
Aos 49 anos, Wagner Moura vive um dos momentos mais relevantes de sua carreira. Ele é apontado como aposta ao Oscar por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. As indicações oficiais da Academia serão anunciadas no dia 22 de janeiro, enquanto a cerimônia está marcada para 15 de março de 2026.
Wagner Moura
Na atual temporada de premiações, o ator brasileiro já alcançou feitos históricos. Moura recebeu duas indicações no Critics Choice Awards 2026 em categorias diferentes. Ele concorre como Melhor Ator por O Agente Secreto e como Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada pelo trabalho em Ladrões de Drogas, reforçando sua versatilidade e força no mercado internacional.