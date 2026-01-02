HOLLYWOOD

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Ator brasileiro divide destaque com nomes de peso de Hollywood na primeira edição de 2026 da revista

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 21:35

Wagner Moura aparece em capa da The Hollywood Reporter e entra na corrida pelo Oscar 2026 Crédito: Reprodução

O brasileiro Wagner Moura começou 2026 em evidência no cenário internacional. O ator é um dos destaques da primeira edição do ano da revista The Hollywood Reporter, que reuniu grandes nomes do cinema mundial apontados como fortes candidatos ao Oscar pela primeira vez na carreira.

A publicação estampou sete estrelas consideradas A-list na atual temporada de premiações. Além de Moura, aparecem na capa Adam Sandler, Michael B. Jordan, Jacob Elordi, Jeremy Allen White, Mark Hamill e Dwayne Johnson. Segundo a revista, o grupo representa uma nova fase de reconhecimento para artistas que já acumulam trajetórias consolidadas, mas ainda não conquistaram a estatueta da Academia.

Aos 49 anos, Wagner Moura vive um dos momentos mais relevantes de sua carreira. Ele é apontado como aposta ao Oscar por sua atuação no filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. As indicações oficiais da Academia serão anunciadas no dia 22 de janeiro, enquanto a cerimônia está marcada para 15 de março de 2026.

