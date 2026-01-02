Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saúde de Isabel Veloso é descrita como delicada pelo marido em desabafo sobre fé

Influenciadora segue internada em Curitiba e Lucas Borbas fala publicamente sobre o momento difícil vivido pela família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 20:00

Marido de Isabel Veloso fala sobre fé e diz que estado de saúde da influenciadora é delicado Crédito: Reprodução

O estado de saúde de Isabel Veloso voltou a preocupar os fãs após um desabafo feito por Lucas Borbas, marido da influenciadora, nas redes sociais nesta sexta-feira. Segundo ele, a situação é grave e delicada, mas a família segue sustentada pela fé enquanto Isabel permanece internada em Curitiba, no Paraná, onde está há mais de um mês.

Depois de um período de silêncio nas redes, que aumentou a apreensão dos seguidores, Lucas decidiu se pronunciar e falar abertamente sobre o momento vivido pela esposa. Em tom emocionado, ele reconheceu a gravidade do quadro, mas reforçou sua crença em uma recuperação.

“O estado da Isabel é delicado, e eu não nego a gravidade do momento. Mas também não nego a minha fé”. Na mesma publicação, Lucas aprofundou o desabafo ao falar sobre espiritualidade e esperança diante da situação enfrentada pela família.

Isabel Veloso

Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
Isabel Veloso por Reprodução
1 de 19
Isabel Veloso por Reprodução

“Eu escolho crer mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Escolho acreditar que Deus ainda escreve histórias que a medicina não explica. Creio que minha esposa ainda vai sair dali com nosso filho nos braços. Porque fé não é fechar os olhos pra realidade – é confiar mesmo quando ela dói. Eu determino vida!”

Isabel está internada na Unidade de Terapia Intensiva desde 26 de novembro, após exames apontarem excesso de magnésio no sangue e episódios de hemorragia. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea como parte do tratamento contra o câncer. Na última semana, a influenciadora chegou a ser extubada e passou por uma traqueostomia, mas acabou sendo sedada novamente pouco depois.

Conhecida nas redes sociais por compartilhar sua luta contra o Linfoma de Hodgkin, Isabel ganhou notoriedade ainda adolescente ao falar publicamente sobre o diagnóstico em estágio avançado. A gravidez anunciada posteriormente gerou controvérsia e questionamentos do público, o que levou a influenciadora a esclarecer que estava em cuidados paliativos e retomou o tratamento em razão do filho.

Durante esse período, Isabel chegou a anunciar que estava em remissão, surpreendendo seguidores mais uma vez. Em uma de suas publicações, ela refletiu sobre maternidade e o desejo de viver.

“Desde que me tornei mãe não tinha sequer dimensão do quanto ia querer a vida. Tive um diagnóstico de morte, descobri que ia ser mãe sem ter certeza do meu tempo e sem ter certeza de nada.”

Isabel Veloso e Lucas Borbas estão casados há mais de um ano, e a família segue recebendo mensagens de apoio de fãs e seguidores enquanto acompanha a evolução do quadro clínico da influenciadora.

Leia mais

Imagem - Prefeitura do Rio comenta rumores de shows em Copacabana e cita Ariana Grande e Beyoncé

Prefeitura do Rio comenta rumores de shows em Copacabana e cita Ariana Grande e Beyoncé

Imagem - Ex-esposa sai em defesa de Roberto Carlos após críticas e pede respeito ao legado do cantor

Ex-esposa sai em defesa de Roberto Carlos após críticas e pede respeito ao legado do cantor

Imagem - Do confinamento à fortuna, 8 ex-BBBs que enriqueceram após o programa

Do confinamento à fortuna, 8 ex-BBBs que enriqueceram após o programa

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026