SAÚDE E FÉ

Saúde de Isabel Veloso é descrita como delicada pelo marido em desabafo sobre fé

Influenciadora segue internada em Curitiba e Lucas Borbas fala publicamente sobre o momento difícil vivido pela família

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 20:00

Marido de Isabel Veloso fala sobre fé e diz que estado de saúde da influenciadora é delicado Crédito: Reprodução

O estado de saúde de Isabel Veloso voltou a preocupar os fãs após um desabafo feito por Lucas Borbas, marido da influenciadora, nas redes sociais nesta sexta-feira. Segundo ele, a situação é grave e delicada, mas a família segue sustentada pela fé enquanto Isabel permanece internada em Curitiba, no Paraná, onde está há mais de um mês.

Depois de um período de silêncio nas redes, que aumentou a apreensão dos seguidores, Lucas decidiu se pronunciar e falar abertamente sobre o momento vivido pela esposa. Em tom emocionado, ele reconheceu a gravidade do quadro, mas reforçou sua crença em uma recuperação.

“O estado da Isabel é delicado, e eu não nego a gravidade do momento. Mas também não nego a minha fé”. Na mesma publicação, Lucas aprofundou o desabafo ao falar sobre espiritualidade e esperança diante da situação enfrentada pela família.

“Eu escolho crer mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Escolho acreditar que Deus ainda escreve histórias que a medicina não explica. Creio que minha esposa ainda vai sair dali com nosso filho nos braços. Porque fé não é fechar os olhos pra realidade – é confiar mesmo quando ela dói. Eu determino vida!”

Isabel está internada na Unidade de Terapia Intensiva desde 26 de novembro, após exames apontarem excesso de magnésio no sangue e episódios de hemorragia. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea como parte do tratamento contra o câncer. Na última semana, a influenciadora chegou a ser extubada e passou por uma traqueostomia, mas acabou sendo sedada novamente pouco depois.

Conhecida nas redes sociais por compartilhar sua luta contra o Linfoma de Hodgkin, Isabel ganhou notoriedade ainda adolescente ao falar publicamente sobre o diagnóstico em estágio avançado. A gravidez anunciada posteriormente gerou controvérsia e questionamentos do público, o que levou a influenciadora a esclarecer que estava em cuidados paliativos e retomou o tratamento em razão do filho.

Durante esse período, Isabel chegou a anunciar que estava em remissão, surpreendendo seguidores mais uma vez. Em uma de suas publicações, ela refletiu sobre maternidade e o desejo de viver.

“Desde que me tornei mãe não tinha sequer dimensão do quanto ia querer a vida. Tive um diagnóstico de morte, descobri que ia ser mãe sem ter certeza do meu tempo e sem ter certeza de nada.”